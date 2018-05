Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, novità sulle nozze: data e abito da sposa (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano nuove indiscrezioni sulle nozze: "Sarà a Napoli, nell'estate del 2019 e sull'abito..."

30 maggio 2018 Anna Montesano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono pronti a diventare marito e moglie e, intervistata dal settimanale Nuovo tv, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi dettagli delle nozze in arrivo ma ha anche voluto chiarire alcune indiscrezioni. "Ci vuole un anno per organizzare un matrimonio. - ha esordito la Perrotta nell'intervista - Le nozze saranno celebrate nel 2019, d'estate - e aggiunge - Sicuramente ci sposeremo a Napoli, nella mia terra. Mi immagino una grande festa, sarò circondata dalle persone che mi vogliono bene, tutti saranno felici". I preparativi per le nozze sono, quindi, nel pieno: Napoli è la meta scelta e pare che tanti saranno gli invitati al grande evento, che sarà celebrato e festeggiato in piena estate. Rimane ancora un mistero la data ufficiale e la location scelta per le nozze, ma Rosa Perrotta ci dà un'anticipazione di quello che sarà il suo abito da sposa: "L'abito sarà bianco, stile sirena".

ROSA E PIETRO: UN FIGLIO APPENA DOPO LE NOZZE?

Nelle ultime settimane si è spesso parlato della possibilità che Alessia Mancini, che all'Isola dei Famosi è stata acerrima nemica di Rosa Perrotta, possa essere la sua wedding planner. La futura sposa però chiarisce: "Non è vero. In un programma televisivo ho fatto solo una battuta, visto che Alessia mi aveva detto che fa la wedding planner. - e conclude - Per questo, in maniera scherzosa, ho detto che paradossalmente la Mancini sarebbe diventata la 'wedding' del mio matrimonio. Ma ero ironica". E per chi si chiede se Rosa e Pietro stiano già pensando ad allargare la famiglia, la Perrotta svela: "Un figlio? Facciamo un passo alla volta: adesso pensiamo al matrimonio. Lo faremo dopo le nozze. Mi piace fare le cose in maniera tradizionale

© Riproduzione Riservata.