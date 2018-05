Uomini e Donne/ Sossio Aruta, messaggio per Maria De Filippi: "Non ti ho preso in giro" (Trono Over)

30 maggio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

Sossio Aruta è un fiume in piena. Con l'edizione del trono Over di Uomini e Donne agli sgoccioli, il cavaliere - anche quest'anno tra i più discussi in studio - vuole chiarire alcuni aspetti e rispondere, appunto, alle tante accuse ricevute. "Non mi va di passare per un uomo che vuole solo divertirsi. - esordisce Sossio, intervistato per il settimanale Nuovo Tv, nel numero in edizola questa settimana - Non è così! La trasmissione prevede che si possano frequentare diverse donne e, proprio come accade nella vita normale, succede che ci si lascia andare all'attrazione fisica. Che male c'è? E poi le cose si fanno sempre in due". Proprio per questo, Aruta fa quasi un appello e un ringraziamento alla De Filippi: "Maria, ti assicuro che non ho mai preso in giro nessuna donna. Tantomeno ho preso in giro te o il programma" - e aggiunge "Devo ringraziarla. Ero un uomo perso, adesso grazie a lei ho ritrovato la fiducia in me stesso".

SOSSIO CONTRO GIANNI SPERTI E TINA CIPOLLARI

Ma nello studio di Uomini e Donne sono soprattutto in due ad attaccarlo: Tina Cipollari e Gianni Sperti. "Da chi mi sento più attaccato? Da Gianni Sperti. Non capisco perché si ostina a definirmi falso. - sbotta il cavaliere del Trono Over nel corso dell'intervista - È arrivato al punto di pensare che io abbia una relazione segreta con Ursula e che corteggi le altre dame solo per distogliere l'attenzione da lei". Ma ne ha anche per la Cipollari che, come Gianni, spesso lo attacca in studio: "Tina invece dice che voglio fare solo business, che colgo ogni occasione per mettermi in mostra. Ma perché non dice la stessa cosa di Giorgio Manetti? Anche lui, come me, è in trasmissione da anni", conclude Sossio.

