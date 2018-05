X FACTOR 2018, LA GIURIA/ Asia Argento, la mina vagante del talent show

X Factor 2018, la giuria: Asia Argento, la novità del talent show di Sky, rappresenta una vera mina vagante. Gli scontri con gli altri giudici sono dietro l'angolo.

30 maggio 2018 Stella Dibenedetto

X Factor 2018

Asia Argento è pronta per tuffarsi nella sua nuova avventura di giudice di X Factor 2018 che partirà ufficialmente da Pesaro con i primi provini fissati per il 9 giugno. La presenza di Asia Argento dietro il bancone del talent show di Sky rappresenta un’arma a doppio taglio per X Factor. L’attrice, la regista e la cantante divide da sempre il pubblico e, nell’ultimo periodo, ha fatto parlare molto di sé. Il nome di Asia Argento è sicuramente quello che, in questo momento, fa più rumore. Anche solo per scoprire il modo con cui si rapporterà ai talenti che saliranno sul palco di X Factor, i telespettatori saranno spinti dalla curiosità nel guardare la nuova edizione del talent show. Asia Argento rappresenta l’amo che Sky ha deciso di lanciare nel mare della televisione per attirare il pubblico. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, per rinnovare il format e incuriosire ancora di più i propri telespettatori, l’emittente satellitare ha deciso di puntare su una personalità forte e particolare come quella della Argento. Il rischio, però, è quello di scottarsi. L’attrice, infatti, è sempre molto schietta e diretta come ha ampiamente dimostrato nell’ultimo periodo. La paura che il pubblico possa non apprezzare totalmente la scelta c’è.

X FACTOR 2018: I GIUDICI OSCURANO I TALENTI?

Sarà una giuria scoppiettante quella di X Factor 2018. Al bancone dei giudici, infatti, oltre ad Asia Argento, ci saranno anche Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Fedez che hanno deciso di continuare l’esperienza. Quattro caratteri diversi, ma ugualmente forti. Mara Maionchi è nota per la sua irruenza e il suo modo colorito di esprimersi. La signora di X Factor non concede sconti a nessuno e, sicuramente, non lo farà con Asia Argento. Stesso discorso per Fedez, abituato a dire sempre tutto senza usare filtri. Manuel Agnelli, tra i quattro, è quello in grado di colpire usando parole più sottili ma centrando sempre l’obiettivo. Tutti e quattro i giudici del talent show di Sky sono delle bombe che potrebbero esplodere da un momento all’altro. La tensione e la voglia di fare bene, dunque, potrebbero spingerli a scontrarsi spesso togliendo così spazio ai talenti che si esibiranno sul palco. Le scelte, dunque, saranno ripagate?

© Riproduzione Riservata.