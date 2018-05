ALESSIA MARCUZZI/ Ilary Blasi le ruba la conduzione del Wind Summer Festival? (Vuoi scommettere?)

Alessia Marcuzzi, stasera ospite di Vuoi scommettere? il prossimo 2 giugno farà da testimone a Gaia Lucariello, sua migliore amica e promessa sposa del suo ex, Simone Inzaghi.

Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi questa sera torna sul piccolo schermo come ospite di Vuoi scommettere? il programma di Michelle Hunziker in onda nel prime time di Canale 5. La nota conduttrice, per la prima volta in tv dalla conclusione dell’Isola dei Famosi 2018 e reduce da una polemica che ha segnato profondamente i suoi ultimi mesi da conduttrice - quella sul canna-gate - questa sera metterà da parte il recente passato per partecipare al gioco più divertente della stagione televisiva. Fra sfide, gare e prove da togliere il fiato, la Marcuzzi dovrà puntare sul successo o la disfatta del concorrente a lei abbinato, valutando rischi e incognite e sostenendo o meno la possibilità di riuscita. Riuscirà la bionda conduttrice a vincere la scommessa o per lei si apriranno le porte della penalità prevista per i concorrenti perdenti? Per scoprirlo, l'appuntamento è a questa sera, sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire dalle 21.25.

ALESSIA MARCUZZI, TESTIMONE ALLE NOZZE DI SIMONE INZAGHI

Che quella di Alessia Marcuzzi fosse una famiglia allargata lo sapevamo già: la bionda conduttrice non ha mani nascosto di avere un ottimo rapporto con i suoi ex e le loro attuali compagne. In questi giorni, a catturare l'attenzione dei suoi fan è stata un'immagine che la immortala a Ibiza per una mini vacanza in compagnia di altre tre amiche, fra le quali spicca anche Gaia Lucariello, promessa sposa del suo ex Simone Inzaghi. Proprio sull'isola delle Baleari, infatti, la Lucariello ha invitato le sue quattro migliori amiche per festeggiare il suo addio al nubilato in vista dell'ormai imminente matrimonio con l'allenatore della Lazio, ma la notizia più interessante è che al suo fianco sull'altare, in qualità di testimone, ci sarà proprio Alessia Marcuzzi, un tempo legata proprio a Simone Inzaghi e dal quale ha avuto un figlio, Tommaso. Le due, infatti, sono oggi molto legate e molto spesso si concedono dei periodi di vacanza assieme ai rispettivi compagni. Se vi siete persi lo scatto che immortala la futura sposa a Ibiza con la testimone e le sue damigelle potete cliccare qui.

PRESTO IN ONDA SU CANALE 5? GOSSIP E NEWS SUI PALINSESTI

Anche se questa sera la rivedremo tra i concorrenti vip di Vuoi scommettere?, non abbiamo ancora certezze sui progetti lavorativi dell'estate di Alessia Marcuzzi: pare infatti che Mediaset, dopo averla corteggiata per averla al timone del programma dedicato alle notti Mondiali su Canale 5 (preferendola a Belen Rodriguez), le abbia successivamente voltato le spalle orientando la propria preferenza su Ilary Blasi. Non sappiamo ancora se alla base di questi conflitti ci sia una precisa strategia legata ai programmi del futuro palinsesto (così come rivela Davidemaggio.it), o se il tutto sia scaturito dalla necessità di Alessia Marcuzzi di passare più tempo con i figli Tommaso e Mia; tuttavia, secondo i rumors diffusi in rete negli ultimi giorni, Lady Totti avrebbe soffiato ad Alessia Marcuzzi anche il posto alla conduzione del Wind Summer Festival. Ilary Blasi si candida cosi a diventare ufficialmente il volto di punta dell'estate di Canale 5, quale sarà il destino di Alessia Marcuzzi?

