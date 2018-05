AMICI 2018 SERALE/ Le assegnazioni per la semifinale: Maria De Filippi in onda di domenica

Amici 2018 Serale: Einar, Lauren, Carmen, Irama ed Emma scoprono le assegnazioni per la prossima puntata. La semifinale e la finale in onda il 3 e il 10 giugno.

Per Einar, Carmen e Lauren, allievi della squadra blu e per Irama ed Emma della squadra bianca, il momento della semifinale del serale di Amici 2018 si avvicina. Per i cinque talenti ancora in gara è arrivato il momento di scoprire le assegnazioni che i professori hanno scelto per loro. Per Lauren, unica ballerina rimasta in gara, arrivano le coreografie sulle note di “Objection” e “I fink u freeky”. Irama, invece, riceve “Voglio solo te”, “Tornerai da me”, “Cosa resterà”, “I giardini di marzo”, “Chiamami ancora amore” e “Sally”. Per Emma, i professori hanno scelto “I need somebody”, “Love me like you do”, “Idgaf” e “Let her go”. Carmen, invece, deve preparare i sui inediti “Tra le mani” e “La complicità”, “Your song” e “Dedicato” mentre Einar i suoi inediti “Chi ama non dimentica” e “Salutalo da parte mia”, “Se telefonando” e “Angelo”. Inizia così una settimana intensa per i semifinalisti che hanno voglia di arrivare all’ultima puntata. Nei prossimi giorni, dunque, dovranno impegnarsi per conquistare commissione esterna, professori e pubblico.

AMICI 2018 SERALE: SEMIFINALE E FINALE IN ONDA DI DOMENICA

Per le ultime due puntate del serale di Amici 2018, Maria De Filippi lascia il sabato sera, giorno molto difficile per un talent show seguito soprattutto dai più giovani e si sposta alla domenica. Dopo aver lasciato il posto alla finale della Champions League dello scorso 26 maggio, la semifinale e la finale del programma di Maria De Filippi andranno in onda rispettivamente il 3 e il 10 giugno. Una scelta che soddisfa Queen Mary che, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del serale, aveva espresso la voglia di andare in onda di settimana e non di sabato. Mediaset, poi, aveva chiesto alla conduttrice di continuare ad andare in onda di sabato. Gli ascolti non sono stati altissimi per il talent show di canale 5 che ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Ballando con le stelle. Per gli ultimi due appuntamenti, così, canale 5 ha deciso di regalare la domenica a Queen Mary.

