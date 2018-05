Aida Yespica, il nuovo amore è Matteo cavalli/ "Ho accanto un uomo meraviglioso ma..."

Aida Yespica presenta il nuovo fidanzato Matteo Cavalli: i due fanno coppia fissa da due mesi, la showgirl racconta la sua felicità, ma anche il suo dolore.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Aida Yespica

Aida Yespica è di nuovo innamorata. La bellissima showgirl venezuelana, tornata single dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello 2018 in seguito alla quale è finita la storia con Giuseppe Lama, ha vissuto per un po’ di tempo da sola. Nonostante l’amicizia speciale nata nella casa più famosa d’Italia con Jeremias Rodriguez, Aida ha preferito non andare oltre con il fratello di Belen. A conquistare il suo cuore, così, è stato il manager Matteo Cavalli, di undici anni più grande. “Si posso dirlo, Matteo è meraviglioso. Mi ricopre di attenzioni e di fiori. Mi dice: tu sei un fiore che va curato e protetto. Non è stupendo? Sono molto felice e voglio che pure lui lo sia con me”, ha dichiarato Aida Yespica al settimanale Nuovo. Quello che sta vivendo la showgirl è un amore giovane, ma che la aiuta ad affrontare con più serenità il dolore per non poter vivere accanto al figlio Aron.

AIDA YESPICA E L’AMORE PER ARON

Aida Yespica è costretta a vivere lontana dal figlio Aron. La showgirl, infatti, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di restare in Italia per ricominciare a lavorare lasciando che il figlio vivesse a Miami con il padre, Matteo Ferrari. Un distacco dovuto alla necessità della Yespica di lavorare dal momento che negli Stati Uniti non avrebbe avuto molte possibilità. “Aron è un bambino eccezionale e mi riempie di gioia e orgoglio. Però viviamo lontani e questo mi pesa tantissimo”, ha confessato Aida a Nuovo. Una mancanza che sente anche Aron che, come tutti i bambini, vorrebbe la mamma vicino: “quando lo sento al telefono non chiuderei mai la chiamata. Così gli dico: fallo tu, io conto fino a tre. Ma anche lui non riesce e rimane lì. E mi spezza il cuore”, ha spiegato la Yespica.

AIDA YESPICA: PROGETTI PER IL FUTURO

Per Aida Yespica è dunque un momento felice dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, a settembre potrebbero esserci importanti novità. “A settembre partiranno nuovi programmi e vedremo. Il lavoro è importante: non voglio più dipendere da un uomo perché lui, prima o poi, te lo fa pesare”, spiega Aida Yespica che, potendo scegliere, lavorerebbe in un programma come Scherzi a parte. Felice e innamorata, dunque, la showgirl spera di poter avere nuovamente uno spazio nella televisione italiana. Bellissima e in splendida forma, Aida riuscirà a realizzare anche i suoi sogni professionali?

© Riproduzione Riservata.