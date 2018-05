Alda D’Eusanio VS Fabrizio Corona/ Secondo Round: “Lo querelo! E’ un brutto individuo, deve smetterla…”

31 maggio 2018 Valentina Gambino

Alda D’Eusanio: “Voglio querelare Fabrizio Corona!”

Nel corso della puntata di "Stasera, Italia", Alda D'Eusanio ha espresso il suo punto di vista su Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha chiamato in diretta e non è stato di certo carino. "Alda D'Eusanio mi ha leccato il cxxo per cinque anni", ha sbraitato. Prontissima la replica della conduttrice: "Guarda, ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Il fatto che io dico che tu sei un personaggio negativo non ti dà nessun diritto di mancare di rispetto alle persone. Tu hai mancato di rispetto a tuo padre, a tua madre, a tuo figlio, alle tue donne". A distanza di circa una settimana, Alda è stata raggiunta prima dal settimanale Vero e poi anche da Nuovo. “Corona che chiede scusa? Rientrerebbe nella normalità delle persone educate, quindi non credo proprio che lo farà. Da uno come lui potrei aspettarmi soltanto che continui a mostrarsi per quello che è. [...] Vorrei che la gente smettesse di scambiare questa persona per un eroe. Inviterei tutti a fare una riflessione seria su questo punto, gli eroi sono altri”, ha specificato.

Fabrizio Corona in collegamento telefonico rivolge parole molto forti ad Alda D'Eusanio#staseraitalia pic.twitter.com/ZDKgVHjCpZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) 17 maggio 2018

Alda D’Eusanio: “Corona è disonesto!”

“Mi ha accusato di avergli leccalo il c**o per cinque anni! Ma la cosa che mi ha fatto più irritare è che, nonostante gli sia stata ridata la libertà di parola, ha dimostrato di essere una persona a cui questa libertà andrebbe tolta quasi a vita, considerato il linguaggio che utilizza”, ha continuato Alda D’Eusanio parlando di Fabrizio Corona. La conduttrice ha voluto anche ribadire di non avere avuto mai niente a che fare con Corona: “Poi stato disonesto perché ha detto una grande menzogna; infatti, in tutta la mia vita, Fabrizio lo avrò visto al massimo tre volte. Due volte a casa di Lele Mora, ma non ricordo in quale occasione. Tengo a ribadire che con Corona non ho mai avuto rapporti di nessun genere perché rientra in quel tipo di persone con cui preferisco non avere a che fare. Trovo assurdo che mi accusi di essere stata lecchina nei suoi confronti: non mi sono comportata in un certo modo con persone che lo meritavano e lo avrei fatto con uno che lancia le mutande dalla sua stanza alle ragazze che lo aspettano in strada? Spero che i giornalisti non gli diano più importanza, non se ne può più!”.

Intervistata tra le pagine di Nuovo invece, la giornalista ha confessato di volerlo querelare: "Qualcuno dovrà pure dargli una lezione, io mi sento sminuita anche a parlare di lui. Quest'uomo deve smetterla di rompere le scatole al prossimo. Io sono stata a Rete4 per parlare di tutt'altro e mi sono ritrovata infamata e insultata. Ma ora deve dimostrare per quale motivo io "lo avrei leccato", quante telefonate gli ho fatto e quante volte ci siamo incontrati". Anche al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, afferma di averlo visto pochissime volte nella sua vita. Lele Mora una volta l'ha mandata da lui per un servizio fotografico, ma scatti seri e normali: "Poi basta: non ho mai preso neanche un caffè con lui!". Per quale motivo Fabrizio Corona si sarebbe scatenato in quel modo contro Alda D’Eusanio? Per la rossa conduttrice non ci sarebbero dubbi: "Corona è un brutto individuo e dobbiamo smetterla di dargli un'importanza che non merita". Il padre Vittorio però, anche in questo caso gode della stima di Alda: "E' stato un grande giornalista, una persona che si è sempre distinta per integrità morale e onestà: un uomo che non si è mai fatto corrompere dalle sirene. Il figlio invece, all'opposto, ha fatto di tutto e a me dispiace perfino chiamarlo Corona...".

