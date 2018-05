Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme?/ Pace fatta: ora i fan tornano a sperare

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme? Pace fatta: ora i fan tornano a sperare. Le ultime notizie sui due cantanti: cresce il gossip sul loro conto...

31 maggio 2018 Silvana Palazzo

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

È tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? I rapporti tra i due potrebbero essersi distesi al punto tale da ipotizzare un ritorno di fiamma. La notizia è stata lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui il rapporto tra i due cantanti sarebbe più rilassato. I loro fan però si chiedono se questo sia il preludio di qualcosa di più, se torneranno insieme. «Dopo la separazione da Gigi D'Alessio, Anna ha il cuore ancora libero» precisa il settimanale che ha poi lanciato un interrogativo che farà sognare i fan della Tatangelo e di D'Alessio. «Il cuore di Anna batte ancora per Gigi?». Al momento nessuno è in grado di dare una risposta a questa domanda. Potrebbero farlo i diretti interessati, che però non hanno né confermato né smentito le nuove indiscrezioni. Una cosa è certa: il gossip sul loro conto è aumentato vertiginosamente negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi si è parlato di presunti nuovi flirt e riavvicinamenti, ma il ritorno del sereno tra i due è considerato un buon inizio dai fan.

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO SONO TORNATI INSIEME?

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio al momento sono entrambi ancora single, ma negli ultimi tempi potrebbero essersi riavvicinati. L'indiscrezione è stata lanciata dalla rubrica “Pillole di Gossip” del settimanale Oggi, secondo cui dopo la tempesta potrebbe essere tornato il sereno. Ma forse è troppo presto per parlare di un possibile ritorno di fiamma tra i due cantanti. Queste voci però smentirebbero i numerosi flirt che sono stati attribuiti ad Anna Tatangelo da quando si è lasciata con Gigi D'Alessio. L'ultimo riguarda Stash, il cantante dei The Kolors. Ma era stato lo stesso ex allievo di Amici di Maria De Filippi a smentire le voci riguardanti la loro presunta relazione. «Io e Anna siamo amici, non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme, la considero una sorella» aveva precisato Stash. I nuovi fidanzati attribuiti alla Tatangelo, secondo il settimanale Oggi, sarebbero solo «cari amici e gente del suo staff».

