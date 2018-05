Asia Argento, giudice di X Factor 2018/ "Volevano una persona completa. E su Fedez e Mara Maionchi..."

Asia Argento, nuovo giudice di X Factor 2018, ai microfoni di Radio deejay, durante la trasmissione di Fiorello, rivela i motivi per i quali è stata scelta come erede di Levante.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Asia Argento

Asia Argento è pronta per cominciare la nuova avventura di giudice di X Factor 2018. L’attrice affiancherà i confermatissimi Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli prendendo il posto di Levante che ha lasciato il talent show di Sky dopo una sola edizione. Attrice, regista, cantante e scrittrice, Asia Argento ha raccolto con entusiasmo la nuova sfida che, per lei e gli altri giudici, partirà da Pesaro il 9 giugno quando saranno chiamati a scegliere i primi talenti per la nuova edizione di X Factor. La scelta di puntare su Asia Argento, al centro dell’attenzione per il caso Weinstein avendo denunciato delle violenze subite qualche anno fa, non è piaciuta a tutti. Alcuni fans di X Factor, infatti, avrebbero preferito vedere dietro il bancone della giuria del talent show un nome diverso e soprattutto più immerso nel mondo della musica. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, la Argento ha deciso di svelare i motivi per i quali è stata scelta.

ASIA ARGENTO: ECCO PERCHE’ E’ STATA SCELTA COME GIUDICE DI X FACTOR 2018

Ospite della trasmissione di Fiorello, in onda sulle frequenze di Radio Deejay, Asia Argento ha svelato i motivi per i quali è stata scelta per sostituire Levante dietro il bancone della giuria di X Factor 2018. “Hanno chiamato me come giudice perché volevano una completa“ ha spiegato l’artista “io sono regista, attrice, scrittrice, tatuatrice, podologa, svuoto cantine e faccio cancelli in ferro battuto…”. La Argento è pronta a dare vita a simpatici siparietti con Fedez e Mara Maionchi. A tal proposito, Asia ha detto: “Ho parlato con Fedez, faremo i tatuaggi alla Maionchi“. Nonostante le polemiche, dunque, Asia Argento è pronta a sorprendere tutti con la sua conoscenza musicale.

