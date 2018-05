Belen Rodriguez, pomeriggio con Santiago/ Foto, la dedica di Gabriele Parpiglia

Belen Rodriguez, pomeriggio con il figlio Santiago alla presentazione di un libro per bambini: su Instagram, Gabriele Parpiglia le dedica un dolce messaggio.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez mamma a tempo pieno. La showgirl argentina ha deciso di mettere un po’ da parte il lavoro per dedicarsi totalmente a Santiago, il suo piccolo, grande uomo che riesce a strapparle sempre un sorriso. Dopo aver lavorato ininterrottamente negli ultimi anni, la showgirl ha deciso di rallentare per dare tutte le sue attenzioni a suo figlio che, a cinque anni, capta tutte le emozioni della mamma dandole l’amore di cui ha bisogno. La nascita di Santiago ha coronato l’amore di Belen e Stefano De Martino che, pur essendosi lasciati, continuano ad essere legati dall’affetto per il figlio a cui stanno regalando un’infanzia felice e serena. Belen, infatti, regala a Santiago tutto ciò che le chiede come il viaggio a Disneyland Paris. Questo pomeriggio, inoltre, Belen ha trascorso alcune ore insieme a Santiago: mamma e figlio hanno partecipato alla presentazione di un libro per bambini come testimoniano i video pubblicati dalla Rodriguez su Instagram Stories.

BELEN E SANTIAGO: LA DEDICA DI GABRIELE PARPIGLIA

Pomeriggio speciale per Belen Rodriguez e Santiago che, insieme a Gabriele Parpiglia, si sono recati alla presentazione di un libro. Dopo l’evento, è stato lo stesso giornalista a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto con la showgirl e Santiago scrivendo delle parole davvero speciali. “Che poi i veri bambini sono quei due dietro nella foto! Pomeriggio con sorpresa... èquestalavitachesognavodabambino... Come il piccolo ma già grande Santi ?? L’amore verso i figli è la più grande arma che Dio ci ha regalato. Oggi l’amore l’ho visto, sentito, vissuto attraverso gli occhi di Belen”, scrive il giornalista che omaggia il grande amore che lega madre e figlio.

