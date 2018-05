COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO/ Su Iris il film diretto da Anne Fontaine (oggi, 31 maggio 2018)

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST AUDRIE TATOUE

La seconda serata di Iris di questo giovedì 31 maggio 2018 vedrà protagonista uno dei film drammatici più amati degli ultimi anni, come Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito. La trama è interamente dedicata ad uno dei personaggi più affascinanti del 900 come Coco Chanel, una delle stiliste più famose e apprezzate a livello internazionale che è stata in grado di dar vita dal nulla a una casa di moda che ancora oggi è considerata tra le migliori al mondo nel settore del fashion. Alla regia del film, prodotto nel 2009, troviamo un personaggio noto della cinematografia a stelle e strisce come Anne Fontaine. Uscito nei cinema internazionali nel maggio del 2009, oltre ad Audrey Tatoue che veste i panni della protagonista, nel cast di Coco Chanel L'amore prima del mito troviamo altri attori noti a livello internazionale come Bruno Abraham Kremer, Etienne Bartolomeus, Benoit Poelvoorde e Pierre Dior. Secondo le principali piattaforme cinematografiche online la visione del film è consigliata dai 13 anni in su. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO, LA TRAMA DEL FILM

In Coco Avant Chanel L'amore prima del mito la trama è fondamentalmente incentrata sulla vita della giovane protagonista poco prima di diventare una delle stiliste più famose al mondo. Cimentatasi inizialmente e con grande successo nel mondo del cabaret, deciderà finalmente di dare spazio alla sua innata passione per la moda grazie all'aiuto di Etienne Balsan, che oltre ad essere il suo mentore sarà anche il suo primo grande amore. Grazie ad Etienne, Coco riuscirà ad entrare a far parte di un mondo di élite che le aprirà le porte di una carriera nel mondo della moda che le permetterà poi di rivoluzionare il panorama del fashion a livello internazionale.

