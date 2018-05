Cassano, show sull'impeachment con Pio e Amedeo / Video: Fantantonio dice la sua su Sergio Mattarella

Cassano show sull'impeachment con Pio e Amedeo: protagonista alla partita del Cuore, il calciatore ha parlato con il duo comico del presidente Sergio Mattarella ma non solo...

Antonio Cassano (LaPresse)

Antonio Cassano show sull'impeachment per Sergio Mattarella con Pio e Amedeo: l'ex attaccante di Sampdoria e Inter è stato tra i protagonisti della partita del cuore dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova e all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il duo comico, esploso grazie a Le Iene e protagonista dello show Emigratis su Italia 1, è stato mattatore della serata per risate e Fantantonio si è dimostrato partner ideale di gag e battute. Diversi i siparietti e particolarmente divertenti le domande sull'attualità politica rivolte da Pio e Amedeo all'attaccante barese: “Vorrei sapere dell’impeachment che cosa ne pensi”, Pio rivolto a Cassano. Il calciatore avverte: “Vai, vai, vai (ride, ndr)”, con il duo comico che replica: “Mattarella sì o Mattarella no?”. Tormentato dai due, decide di andare: “Beh, ci vediamo dopo eh…”. Ma Pio e Amedeo non demordono e Cassano commenta: "Già la gente mi dice che son scemo se parlo di ste cose ci credono veramente".

CASSANO SHOW CON PIO E AMEDEO: IL VIDEO

Grande spettacolo allo stadio Ferraris di Genova, sul campo ma non solo. La partita del cuore si è giocata in un clima di festa, con l’obiettivo primario di reperire fondi per la ricerca, e calciatori, artisti e comici che hanno fornito uno show da ricordare. Tutti e tre pugliesi, Antonio Cassano, Pio e Amedeo hanno regalato momenti di grasse risate e i social sono letteralmente impazziti. Gli ex inviati de Le Iene, oltre ad aver tormentato Fantantonio, hanno messo nel mirino anche Gianni Morandi, paragonato all’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti, e regalando uscite memorabili: basti pensare alla bomba di calciomercato regalata ai cronisti, con Mario Balotelli che sarà il nuovo attaccante del Foggia allenato da Stroppa. Fantantonio, conosciuto per il suo spirito, si è prestato volentieri: ecco il video degli sketch che lo hanno visto protagonista con il duo comico

