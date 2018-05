Chiara Ferragni piange su Instagram/ Video, "siamo in un momento molto sensibile, saranno gli ormoni…"

Chiara Ferragni piange su Instagram: momento di grande commozione per la seguitissima influencer che si lascia andare ad uno sfogo sincero con i suoi fan.

31 maggio 2018 Emanuela Longo

Chiara Ferragni piange su Instagram

L'abbiamo vista sorridere, l'abbiamo vista in ansia nei mesi precedenti alla nascita del piccolo Leone ed ora possiamo dire di averla vista anche piangere. Chiara Ferragni non risparmia nessun momento di intimità e così, come una brava influencer insegna, ha deciso di rendere partecipi i suoi followers anche di un momento di estrema emotività. Alla base del suo sfogo nel quale non sono mancate le lacrime, contenuto in una serie di Instagram Stories, potrebbero esserci gli ormoni, come spiega la stessa compagna di Fedez mentre piange a dirotto, anche se il motivo scatenante del suo pianto resta al momento ignoto. Certamente non sono passati inosservati i suoi occhi lucidi dall'emozione anche se, tra le righe, è facile intuire come a scatenare tanta commozione possano essere stati proprio i commenti di affetto da parte delle sue fan che vedono in lei un modello da cui tratte ispirazione. Chiara si è lasciata andare ad uno sfogo sincero, con al suo fianco il piccolo Leone e mentre il compagno Fedez era impegnato nella registrazione di alcune sue Instagram Stories. L'"imprenditrice digitale", infatti, non è più solo una donna in carriera ma anche una madre affettuosa e proprio questo suo nuovo lato potrebbe aver spinto in tante giovanissime a seguirla, sognando un futuro come quello che la Ferragni è stata in grado di costruirsi con impegno e tenacia.

LO SFOGO CON I FAN

"Niente, sono qua, c’è Leo qua di fianco a me, Fede anche lui sta facendo delle stories, siamo tutti in un momento molto sensibile, saranno anche gli ormoni", ha spiegato una commossa Chiara Ferragni, telefono in mano, nelle sue recente Instagram Stories. Non è detto che le sue parole non possano aver fatto scaturire qualche preoccupazione nelle fan più apprensive ma a spazzare via il pensiero di una possibile crisi tra l'influencer ed il uso compagno ci ha pensato la stessa Chiara quando ha aggiunto: "Questo è uno di quei momenti in cui ancora più del solito sono felice di potervi dare ispirazione per fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio e vi ringrazio tantissimo". I suoi pensieri, dunque, sono stati rivolti proprio a coloro che la seguono e le, come spiega lei stessa, sono capaci di darle una energia immensa con il loro sostegno e le loro parole di affetto. "Vi devo tutto, e vi voglio bene e grazie di serate emozionanti come quella di oggi davvero", ha concluso la neo mamma con le lacrime agli occhi.

