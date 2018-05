Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Progetto fallimentare, senza contenuti e asettico"

Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."

31 maggio 2018 Anna Montesano

Claudio Lippi Vs Cristina Parodi e Domenica In

Se non bastassero gli ascolti deludenti per Domenica In, Cristina Parodi deve incassare anche le dure critiche del collega Claudio Lippi. Intervistato da Spy, nel numero in edicola questa settimana, Lippi è un fiume in piena e parla della sua avventura nello show domenicale di RaiUno: "L'esperienza di Domenica In mi ha avvilito - ha dichiarato il conduttore -. Mi hanno fortemente voluto nel cast sin dall'inizio, ma dalla prima puntata c’è stato un uso improprio della mia persona e non si è più potuto recuperare. Il progetto con le signore Parodi, ahinoi, è fallito sul nascere". L'analisi di Claudio Lippi si fa però più critica e le sue parole sono ben altro che complimenti: "Tutto si è concentrato su Cristina Parodi, senza però capire a cosa si andasse incontro."

"Ho mandato un messaggio alla Parodi sul finale di trasmissione..."

Per Claudio Lippi, uno dei punti meno riusciti riguarda proprio la conduttrice di Domenica In: "A un prodotto urlato come Domenica live, pur condotto con grande maestria e professionalità (da Barbara D'Urso, ndr), si contrapponeva una linea signorile ma senza contenuti. La conduzione della Parodi non è criticabile, ma è stata asettica ed è mancato il coinvolgimento". Il conduttoore tiene a chiarire poi la sua posizione: "Ho fatto quel che mi è stato chiesto, cioè niente, e ho portato avanti faticosamente la mia inutile presenza. Spesso mi sono chiesto Che ci faccio qui?" E conclude sulla Parodi: "Ho mandato un messaggio alla Parodi sul finale di trasmissione. Le ho detto che non è stato piacevole ignorare la mia presenza: tutti meritano rispetto, io non l’ho riscontrato. Non è una polemica, ma una constatazione".

