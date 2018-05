DIVERGENT/ Su Italia 1 il film con Shailene Woodley (oggi, 31 maggio 2018)

Divergent, il film in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Theo James e Shailene Woodley, alla regia Neil Burger. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST THEO JAMES

Il film Divergent va in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.30. Tre anni dopo l'uscita e il successo del romanzo originale, eponimo, Divergent diviene film bissando al cinema il successo che la scrittrice Veronica Roth ricevette in libreria. È un film distopico e sci-fi d'azione, con un'ottima trama, di diritto appartenente al filone moderno in cui 'Hunger Games' è sicuramente il capostipite di quella che sarà una nuova tendenza del cinema del futuro. Nel cast sono presenti Theo James e Shailene Woodley affiancati da un buon cast di promesse giovani, le nuove leve del cinema mondiale americano alternate da attori più navigati come Ashley Judd o la giovane, ma già da tempo conferma del cinema Zoë Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, padre antagonista perché membro del team 'Hunger Games', un derby vinto a colpi di premi e presenze ai botteghini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DIVERGENT, LA TRAMA DEL FILM

Il mondo è vittima di una sorte di apocalisse dalla quale ne esce una società distopica fondata su cinque caste sociali, gli Abneganti, altruisti, quasi new-age nell'atteggiamento, i Pacifici, una sorta di casta 'hippy' post-litteram, gli Intrepidi, coloro che tutelano la legge, i poliziotti o i soldati, membri d'azione e dal grande coraggio, i Candidi, puri nell'animo quindi dediti alla tutela della legge nei tribunali, gli Eruditi, scienziati e insegnanti nelle scuole. Cinque caste che mantengono l'ordine di questa folle società schematizzata che concede alle giovani leve, al compimento del sedicesimo anno d'età, all'intnero di un rito sociale e collettivo, di scegliere a quale casta appartenere. L'ordine si mantiene in equilibrio, a volte precario, non privo di contestatori di un sistema dove decade la libertà individuale, il genio antropologico, l'eclettismo umano, precario e vacillerà nel giorno in cui una ragazza, Beatrice 'Tris' Prior, di famiglia Abnegante, sceglierà però gli Intrepidi ma scoprirà di essere in realtà una Divergente, cioè di avere facoltà per poter appartenere a più caste, quindi un soggetto nemico dell'ordine schematizzato, per quanto non reietti come gli Esclusi, coloro che non rientrano nelle classi predestinate e vivono ai margini della società come dalit indiani. Essere una Divergente la metterà di fronte a scelte e responsabilità, l'inzioo di una nuova vita rivolta alla lotta del sistema da ribaltare, ma scoprirà che in questo non sarà sola.

