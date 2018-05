EMMA MARRONE/ "Voglio guardarmi allo specchio e dirmi da sola 'sì, sei stata brava'" (Vuoi scommettere?)

Emma Marrone, ospite questa sera su Canale 5 per il consueto appuntamento di Vuoi scommettere?, ha recentemente concluso il suo ultimo tour, al quale è seguito un lungo messaggio per...

31 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Emma Marrone

Emma Marrone, a pochi giorni dalla fine del suo ultimo tour, Essere qui, che si è concluso con la tappa del 28 maggio al PalaPartenope di Napoli, torna sul piccolo schermo come ospite di Vuoi scommettere?, il nuovo format in onda su Canale 5. Con l'ultima delle sette date che l'hanno portata in lungo e in largo per i palazzetti di tutta Italia, la cantante salentina è tornata sui social per condividere un messaggio che ha tutta l'aria di essere un bilancio della sua ultima fatica musicale, ecco le sue parole: "Finisce così. Mi avvolgono in un accappatoio e mi accompagnano in camerino. E nel tragitto chiedo a tutti: 'sono stata brava?', 'Ho cantato bene?'. Le risposte sono sempre positive. E io smetto di parlare per conservare la voce per il concerto successivo - si legge sul profilo di Emma Marrone - Non sono tornata in camerino oggi. Sono in macchina verso casa con addosso ancora l’ultimo abito, non ho tolto nemmeno i tacchi alti. Voglio tornare a casa così. Come l’artista che avete visto in questo tour"

EMME MARRONE, TEMPO DI BILANCI DOPO IL TOUR?

Forse è solo il bilancio degli ultimi due anni, forse è solo una promessa: Emma Marrone, stasera fra i protagonisti vip di Vuoi scommettere?, ha recentemente pubblicato un lungo post sui social network a conclusione del lungo percorso legato alla sua ultima tournée dal titolo Essere qui. Nelle sue parole, tanta consapevolezza, come quindo per la prima volta parla con se stessa per complimentarsi dei risultati raggiunti: "Voglio guardarmi allo specchio e per la prima volta in 34 anni, dirmelo da sola: 'sí, sei stata brava"; ma nelle sue parole c'è anche tanta forza, come quella che non le ha mai permesso di arrendersi: "Nonostante tutto non hai mollato e ad ogni concerto, al pubblico hai regalato la parte migliore di te. Perché se la meritano tutta fino in fondo". Inoltre, Emma Marrone non poteva non concludere il suo messaggio con un accorato ringraziamento ai suoi follower, con una promessa che sembra anticipare i suoi imminenti progetti professionali: "Grazie a tutte le persone che sono venute ad applaudire in questo tour. A tutte le persone che hanno reso possibile questo show. Domani sarà un risveglio strano… torno presto". Se vi siete persi il suo lungo post, potete visualizzarlo su Instagram cliccando a questo link.

I PROSSIMI PROGETTI DI EMMA

Questa sera sarà tra gli ospiti dell'appuntamento settimanale con Vuoi scommettere?, programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ma quali saranno i nuovi progetti che attendono Emma Marrone in vista dell'estate? A svelare qualche piccolo dettaglio sulla stagione ormai imminente è stata la cantante salentina, che sui social, proprio con la conclusione della sua ultima tournée, ha annunciato il suo momentaneo ritorno a casa prima di dare il via alle prossime avventure. Emma Marrone si prepara così a passare qualche giorno nella sua amata terra, dove ha ripreso in mano la sua quotidianità e gli attrezzi per concentrarsi sui suoi allenamenti quotidiani. Fra una seduta e l'altra in palestra, però, il prossimo 4 giugno è attesa sul palco dell'Arena di Verona, dove sarà protagonista con i brano del suo ultimo album dell'appuntamento annuale con i Wind Music Awards. A questo link è possibile visualizzare, per un periodo di tempo limitato, l'immagine pubblicata su Instagram dalla cantante.

