Elena Morali bacia Matteo Ferri?/ Grande Fratello 2018, processo a Mattino 5 dopo l'attacco a Simone Coccia

A Mattino 5 si parla ancora del Grande Fratello 2018 e dell'entrata in casa di Elena Morali e della filippica fatta a Simone Coccia mentre lei si lascia andare con Matteo Ferri?

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Elena Morali e Marco Ferri

A Mattino 5 si parla ancora del Grande Fratello 2018 e dell'entrata in casa di Elena Morali. In molti hanno trovato il suo attacco fuori luogo ma, se ci pensiamo bene, tra lei e Floriana Secondi, proprio la bella biondina aveva qualcosa di interessante da dire visto che si riferiva al periodo in cui Simone Coccia stava già con la senatrice Pezzopane. Questo sembra essere passato in secondo piano soprattutto a Mattino 5 dove le agguerrite opinioniste sicuramente hanno molto da dire. Da Turchese Baracchi ad Emanuela Tittocchia tutte sembrano d'accordo sul fatto che Elena Morali non debba fare la "morale" a qualcuno dopo quello che è successo con Scintilla: "Anche lei ha lasciato una brava persona come il suo compagno per altro e non dovrebbe fare lezioni a Simone Coccia" e la Tittocchia rilancia: "Ma da quale pulpito". Sembra proprio che le lezioni di amore puro e di rispetto non stanno bene ad una donna che, tornata dall'Isola dei Famosi, ha lasciato il futuro marito per una presunta crisi che potrebbe avere il volto e gli occhi di Marco Ferri.

LE RIVELAZIONI SUL BACIO CON MARCO FERRI E LA CRISI CON SCINTILLA

Proprio in una lunta intervista al settimanale Nuovo, la bella modella bergamasca ha confermato che tra lei e il "collega" naufrago Marco Ferri c'è una forte attrazione fisica e che una serata potrebbe essere stata galeotta per loro. Nella prima domanda (e relativa risposta), la Morali ammette che Marco Ferri l'ha baciata, a stampo, e che sicuramente si è trattato di un bacio di amicizia, lei non ha dubbi. Gli altri? A quanto pare, però, la Morali è frenata: "Non vorrei rovinare l'amicizia con Marco Ferri. Sono confusa e so che Scintilla, il mio ex, sta molto male per quello che è successo". Come se queste rivelazioni non bastassero, sempre a Nuovo, la Morali conferma girando il dito nella piaga del suo ex: "Sono sicura che Scintilla sia l'uomo giusto con il quale passare il resto della vita ma questa crisi mi fa pensare che qualcosa non vada". Come risponderà a queste dichiarazioni il suo ex? Cosa dirà sul bacio Marco Ferri?

