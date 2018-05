Enrico Mentana ferma la diretta e saluta Lamberto Sposini / Video: "So che ci segue e ne approfitto"

Enrico Mentana ferma la diretta del tg di La7 per salutare l'amico Lamberto Sposini. "Rubo solo 10 secondi. So che ci segue e ne approfitto per salutarlo"

31 maggio 2018 Anna Montesano

In un momento politico di grande fermento come questo, su La7 non poteva mancare la Maratona di Enrico Mentana. Il direttore del tg dell'emittente di Urbano Cairo torna a mettersi in prima linea per raccontare ogni dettaglio della vita politica dell'Italia in vista della formazione ufficiale del governo, ancora appeso alla trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini con Carlo Cottarelli alla finestra. Ed è proprio nel pieno di discussioni e servizi dedicati all'argomento in questione che Enrico Mentana interrompe momentaneamente la diretta per fare un saluto, che ritiene essere doveroso quanto importante. Il saluto di Mentana è per un collega e grande amico: Lamberto Sposini. "Rubo soltanto 10 secondi - ha detto il direttore interrompendo la diretta - ma so che finalmente oggi pomeriggio ci sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini. E lo voglio salutare".

LAMBERTO SPOSINI, COME STA?

La Maratona di Enrico Mentana, dopo l'interruzione di pochi secondi per il saluto a Lamberto Sposini, è poi proseguita normalmente, senza ulteriori stop. Un gesto molto apprezzato dal pubblico di La7 quello di Mentana per Lamberto Sposini che, ricordiamo, ha abbandonato le scene televisive dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale il 29 aprile 2011 Lamberto Sposini. Il tutto accadde nello studio de La vita in diretta, trasmissione che lui conduceva. La malattia lo ha poi costretto a interrompere la carriera e a un cambio di vita totale. Il giornalista è sparito dalle scene televisive e comunica col pubblico attraverso il suo profilo Instagram, dove pubblica foto della sua nuova vita. (Clicca qui per il video)

