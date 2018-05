Fabrizio Corona stuzzica il suo avvocato/ "Non capisce un caz.. i miei problemi legali li risolvo da solo"

Fabrizio Corona, nuova udienza civile per l'ex re dei paparazzi e ritorno in aula. Parole ironiche nei confronti di uno dei suoi avvocati in attesa dell'udienza del 5 giugno.

31 maggio 2018 Emanuela Longo

Fabrizio Corona

Da quando Fabrizio Corona è tornato attivo sui social (anche se, in fondo, non ha mai smesso di esserlo), ha voluto subito coinvolgere il suo vasto pubblico di follower nei suoi momenti di vita quotidiana. Fabrizio ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo e nelle ultime ore è stato impegnato tra una prova d'abito ed un'altra in vista di un appuntamento molto importante, ovvero quello che lo vedrà nuovamente protagonista in un'aula di tribunale, il prossimo 5 giugno, in occasione del processo di secondo grado che lo vede imputato nella vicenda dei famosi soldi nascosti in un controsoffitto e in Austria. Intanto però, come rivela Corriere.it, questa mattina Corona ha fatto ritorno in Tribunale, in occasione di una causa civile che riguarda una delle sue società, la Atena srl. Anche in questa occasione importante, l'ex "re dei paparazzi" ha voluto rendere partecipi i suoi follower e ha filmato alcuni momenti salienti della sua giornata, iniziata poco prima delle 8.00 a partire dal suo arrivo in palestra, dove si è allenato. Le riprese filmati attraverso le Instagram Stories sono poi ripartite qualche ora dopo proprio dall'esterno di un'aula di Tribunale dove oggi ha fatto ritorno per l'ennesima volta e in questo caso ha colto l'occasione per lanciare un messaggio ironico all'avvocato Fusetti, suo difensore nella causa civile. "Fai il bravo che di casini ne ho già abbastanza e tu anche", ha commentato il legale, al suo fianco, cercando di tenerlo a bada. Ma Fabrizio Corona, come ormai si è fatto conoscere alla perfezione, ha voluto stuzzicarlo: "Io vorrei dire all'avvocato Fusetti che non capisce proprio un caz.. che mi vengo a risolvere i problemi da solo come sempre, i miei problemi legali...".

IN ATTESA DELL’UDIENZA DEL PROSSIMO 5 GIUGNO

Per il prossimo 5 giugno, data dell'udienza d'Appello che lo vedrà nuovamente in aula, Fabrizio Corona ha pensato in grande a partire dall'abito che indosserà, ovvero un solaro tre bottoni stirato a due realizzato appositamente per lui dal giovane sarto Ciro Pistarino: "Quest'abito è un abito molto importante perché lo metterò il giorno del processo, il 5 giugno. Sarà per me un evento fondamentale e ho scelto un sarto fondamentale, giovane, figo come me e che crede nei diritti", ha spiegato Corona nelle sue Instagram Stories. Oggi intanto, in occasione dell'udienza per una causa civile che lo riguarda, ai cronisti Fabrizio ha rilasciato qualche dichiarazione proprio sull'importante processo di secondo grado che sta per partire nei prossimi giorni. "Vinceremo anche questa battaglia", ha dichiarato ai cronisti, come spiega Corriere.it. La vicenda fa riferimento ai circa 2,6 milioni di euro in contanti, trovati in parte in un controsoffitto e in parte in Austria, che nell’ottobre 2016 erano costati a Corona nuovamente il carcere.

