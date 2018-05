Floriana Secondi Vs Matteo Gentili/ Grande Fratello 2018: "Io offesa, troppo brutta per portarmi a letto"

Floriana Secondi attacca Matteo Gentili per via di alcune sue dichiarazioni offensive andate in onda proprio durante la diretta del Grande Fratello 2018 di martedì scorso

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Matteo Gentili, Grande Fratello 2018

Scoppia la bomba a Mattino 5 a pochi giorni dalla messa in onda della finalissima del Grande Fratello 2018 che andrà in onda lunedì 3 giugno. In molti, nello studio di Federica Panicucci, hanno comentato il percorso di Matteo Gentili dandolo per sicuro vincitore di questa edizione ma Floriana Secondi non ci sta: "Ho un sassolino nella scarpa che voglio togliermi con te Federica". Sicuramente la frase lascia intendere che l'ex gieffina non ha potuto farlo nello studio di Pomeriggio 5 alla corte di Barbara d'Urso. Fatto sta che oggi Floriana ha altro da dire e, in particolare, rivela (a chi non se ne fosse ancora accorto) che Matteo Gentili non ha parlato bene né di lei e né della Morali ree di essersi presentate in casa per attaccare Simone Coccia molto dedito ai social, all'invio di foto hard alle donne e anche a richieste particolari come quelle di paparazzate per far parlare di sé.

LE DICHIARAZIONI DI MATTEO GENTILI

Mentre le due inveivano contro il primo finalista di questo Grande Fratello 2018, nell'altra stanza e su Mediaset Extra andava in onda l'altra parte della diretta in cui Matteo Gentili disprezzava Floriana Secondi dicendo che in realtà è davvero brutta e che mai potrebbe andare a letto con lei. Sembra che possa scoppiare un altro caso in questo Grande Fratello 2018 tanto che Federica Panicucci promette che il pezzo di queste sue dichiarazioni sarà cercato e se trovato andrà in onda proprio nella diretta di domani. Floriana Secondi ha avuto ragione ad accusare Matteo o ha solo esasperato le cose?

© Riproduzione Riservata.