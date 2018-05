Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ L'amore e i figli: "Tra noi non ci sono tabù"

Gaia Trussardi, intervistata dal settimanale Nuovo, silenzia sul rapporto con Adriano Giannini ma parla di quello con i suoi due figli e anticipa le tendenze dell'estate

31 maggio 2018 Anna Montesano

Gaia Trussardi e Adriano Giannini

"Preferisco non parlare della vita sentimentale..." dice a Nuovo Gaia Trussardi, che sta vivendo una bella storia d'amore con Adriano Giannini. Gaia, già mamma di Nicola e Isabella avuti dal matrimonio con l'imprenditore Riccardo Rosen, preferisce parlare di lavoro e dei tanti progetti di questo periodo. "In questo momento ho una pulsione verso i cambiamenti e sento il richiamo di situazioni che per anni avevo accantonato e che ho il bisogno di esplorare di nuovo. La creatività non mi ha abbandonata ed è più forte che mai: ma voglio usarla diversamente" ammette la Trussardi nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, nel numero in edicola. Non vuole parlare della sua relazione con Giannini, ma Gaia è molto felice di raccontare la sua vita da mamma presente e premurosa.

GAIA TRUSSARDI: "SONO UNA MAMMA MOLTO PRESENTE"

"Sono molto presente. - ammette Gaia Trussardi nel corso dell'intervista - Li porto a scuola tutte le mattine e cerco di seguirli nei compiti a casa. E non credo nei tabù, quindi mantengo con loro un dialogo aperto e con pochi filtri. Ritengo che debbano vedere la realtà per quella che è, perlomeno spiegata dal mio punto di vista, in modo che non abbiano curiosità pericolose per via dei troppi divieti". La stilista ha un rapporto molto libero con i figli ed ama molto la natura, che cerca sempre di proteggere come più. A proposito di natura, Gaia Trussardi anticipa anche quali saranno le tendenze dell'estate: "Andranno molto le stampe floreali: non si sbaglia mai con un top stampato e abbinato a un paio di jeans alla caviglia, portati con mocassini o sneakers bianche".

© Riproduzione Riservata.