Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne: "La nostra storia è finita e la colpa è tua"

Gemma Galgani e Marco Cappagli: storia al capolinea per la coppia del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano interrompe la relazione con la dama torinese

31 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Ultime puntate per i protagonisti di Uomini e Donne, che con la fine della settimana si congedano fino all’inizio di settembre. Oggi, giovedì 31 maggio, i riflettori si accendono sui protagonisti del trono over. Ampio spazio dedicato a Gemma Galgani, divisa tra Marco Cappato e Giorgio Manetti. Le vicende della dama torinese si sono interrotte, mercoledì, con l’accesa lite tra lei e Marco: “Te mi hai conosciuto per far ingelosire un altro. Te non porterai in fondo nessun corteggiatore. Non te n’è mai fregato nulla di me”, sbotta il cavaliere di Cecina. Gemma non ci sta e rinfaccia a Marco i suoi comportamenti altalenanti: “Sei falso da morire. Io sono coerente e coraggiosa. Non voglio apparenze ma la sostanza che te non hai saputo dare. Tu ci sei rimasto male? No quanto ci sono rimasta male io. Cosa mandi 320 cuoricini se non conosci niente di me? Io non ti credo”. A rincarare la dose ci pensa Giorgio, che ha scatenato tutta la discussione volendo ribadire per l’ennesima la fine della sua relazione con Gemma: “La chiusura tra te e Marco non la capisco perché tra me e te c’è una porta blindata di cui nessuno ha la chiave e basta. Non ci sarà mai più una storia. Volevo solo suggellare”.

Marco chiude la storia con Gemma

Nella puntata di oggi, come anticipa un video di Witty, Gemma Galgani appare in crisi, attaccata per l’ennesima volta da Tina. Quando Marco entra in studio comunica alla dama torinese di non voler restare nel programma: “Io in studio non rimango. Perché la nostra storia è finita. E la colpa è tua”, dichiara il cavaliere toscano, prima di abbracciare Gemma e lasciare lo studio. Gianni Sperti, in modo deciso, scarica la responsabilità su Giorgio che ha voluto illudere nuovamente la dama, che stava vivendo un momento positivo con Marco. Nonostante l’ennesima delusione d’amore, Gemma Galgani convivere un pensiero con i suoi numerosi follower: “Pensiero del giorno: la sincerità ha un prezzo! Gli altri ti vedono come sei ma... io conosco gli altri da come reagiscono! Buona giornata a tutte amiche mie!”, ha scritto questa mattina su Facebook.

