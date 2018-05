Giorgio Manetti, lite con una signora del pubblico/ Uomini e Donne: Maria De Filippi rimprovera il cavaliere

Giorgio Manetti protagonista di una lite con una signora del pubblico di Uomini e Donne. "Lei sta messa male" sbotta lui, ma Maria De Filippi rimprovera il cavaliere

31 maggio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Un furioso Giorgio Manetti quello il pubblico di Uomini e Donne ha visto oggi in studio. Il cavaliere del Trono Over è finito nel mirino di una telespettatrice del programma, presente in studio, che ha avuto da ridire sul comportamento del cavaliere, in particolare per l'essersi voluto mettere "in mezzo" alla conoscenza tra Gemma e Marco Cappagli (che oggi ha lasciato la Galgani, andando via). "Giorgio lo sa che Gemma muore per lui e non lo doveva dire, perché Gemma è debole e innamorata. - dichiara la signora in studio - È lui che deve stare al suo posto, non deve illuderla. Ha interrotto una conoscenza e ha voluto farlo per il suo tornaconto. Io non offendo nessuno, dico solo quello che penso". Manetti è fuorioso e risponde alla signora: "Lei non offende, insinua. Ma che prove ha che io ci voglio provare con Gemma? Lei vuole la guerra"

Maria De Filippi: "Se non vuoi le critiche non vieni in tv"

La signora continua nel suo attacco, ritenendo che Giorgio abbia voluto intromettersi nella storia tra Gemma e Marco "Perché rosichi!" Il cavaliere è furioso e la accusa: "Lei vuole vedere la guerra, sta messa male!" A questo punto è Maria De Filippi ad intervenire per dire la sua. "No Giorgio, no. - frena - La signora come altre vede il programma e fa una sua lettura di quello che vede, ma non ce l'ha con Giorgio. - Da qui l'osservazione della conduttrice che sa di frecciatina a Manetti - Ogni giorno che vai in televisione ci sarà chi dice guarda che è così, guarda che è cosà, altrimenti non si va in televisione". Affermazione che scatena l'applauso di Gianni Sperti...

