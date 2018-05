Grande Fratello 2018 / Alberto si avvicina a Lucia Orlando: "Ragazze come te sono rare"

31 maggio 2018 Anna Montesano

Nella Casa del Grande Fratello 2018 le tensioni sembrano essere al momento abbandonate. Il post semifinale è stato un tripudio di gioia e festeggiamenti per i ragazzi che hanno scoperto di essere ufficialmente in finale. Chi però ha patito il post puntata è stata Lucia Orlando. La ragazza, nella diretta di lunedì, ha perso le due persone con le quale ha maggiormente stretto nel corso di questa avventura: il suo migliore amico Danilo Aquino e il suo amore Filippo Contri. Non mancano le lacrime da parte di Lucia, che avverte subito un vuoto e la mancanza di due persone che, nella Casa, sono diventate per lei indispensabili. La visita di Simona Izzo nella Casa dà agio a Lucia di sfogarsi: la ragazza infatti scoppia in lacrime e si lascia andate allo sconforto tra le braccia dell'amica Veronica Satti. Ad avvicinarsi a lei nelle ultime ore è stato Alberto Mezzetti.

LE PAROLE DI ALBERTO PER LUCIA

Tra il noto Tarzan della Casa del Grande Fratello e Lucia Orlando c'è stato un momento di riflessione. I due hanno chiacchierato a lungo e Alberto ha avuto per la romana parole molto belle e di grande stima: "Sei una ragazza sensuale, con bel sorriso bei modi. Scopriti di più, non rimanere sempre nella neutralità. Anche a livello comportamentale, devi aprirti. È difficile trovare una ragazza come te, che ti mandano a quel paese o ti voglio bene con uno sguardo. Vuol dire che hai personalità, che hai tanto da dire - così le consiglia - Goditi, perché non ti godi, non godi te stessa. Tu hai anche paura di sbagliare, come se fossi stata scottata dagli errori ma tu non devi difenderti da niente e nessuno, forse solo da te stessa. Poi sei passionale, quando si tratta di difendere qualcuno a cui vuoi bene dai tutta te stessa e non lo fai per far vedere ma perché sei così."

