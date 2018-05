Grande Fratello Vip 3/ Spuntano i primi nomi del cast: qualcosa non torna e arriva anche un timido accenno…

31 maggio 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 3

Il settimanale Nuovo TV ha evidenziato l’ipotetico cast che potrebbe partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip in partenza da settembre sempre con Ilary Blasi al timone. Nonostante il GF15 con Barbara d’Urso non sia ancora definitivamente concluso, si pensa già alla sua edizione “famosa”. Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ad entrare nella residenza più spiata di Cinecittà potrebbero essere: Francesco Monte, Massimiliano Caroletti, Paola Caruso, Aida Nizar, Emanuela Tittocchia, Lory Del Santo, Claudio Sona, Karina Cascella e Adriana Volpe. Qualcosa però non torna. Ed infatti proprio i nomi di Paola Caruso e di Adriana Volpe, sarebbero già stati ampiamente ufficializzati per la nuova edizione di Pechino Express che vedremo in onda il prossimo settembre ma partirà con le sue registrazioni proprio tra qualche giorno. Dove si nasconde la verità? Analizzando questi nomi pensando si possa trattare ipoteticamente del cast ufficiale, notiamo qualche nome proprio forte: andiamoli ad esaminare in dettaglio.

L’ipotetico cast del Grande Fratello Vip 3

Francesco Monte per esempio, dopo essere stato mollato in diretta durante la seconda edizione del reality, è partito per l’Honduras. Come si andata la sua esperienza sull’Isola dei Famosi però, lo sappiamo tutti… l’ex tronista non ha mai disdegnato le attenzioni dei programmi di questo tipo, avido come non mai di avere successo ad ogni costo. Massimiliano Caroletti invece, potrebbe essere stato “segnalato” proprio dalla moglie Eva Henger. Per quanto riguarda Aida Nizar, l’upgrade appare più che evidente: dopo il GF15 arriva anche la sua esperienza Vip? Del resto, proprio Alfonso Signorini, opinionista del programma, aveva rivelato intervistato da Matrix Chiambretti che la spagnola gli stava molto simpatica: “la trovo un grande personaggio, ci starebbe bene, perché no?”. Emanuela Tittocchia dopo la fine con Fabio Testi e l’ipotetica storiella finita male con Biagio D’Anelli, probabilmente non vedrebbe l’ora, peccato che sia già stata scartata durante la passata edizione. Stesso discorso per Claudio Sona che, dopo lo scandalo della scorsa estate è disperatamente in cerca di rilancio. Karina Cascella invece, aveva sempre dichiarato di non volere partecipare ad altri reality. Su Instagram però, l’ex opinionista di Uomini e Donne è stata chiamata in causa: “La Cascella l'unica persona che può zittire Aida...forza Kari solo tu puoi salvarci” e lei, aggiungendo una faccia che ride ha scritto: “Anche no!”. Di regola quindi, attualmente non avrebbe smentito l’indiscrezione.

