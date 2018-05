Jonathan Kashianian e Bianca Atzei fidanzati?/ Spunta il “Ti amo” sotto una foto: le ultime novità

Jonathan Kashianian e Bianca Atzei si sono ufficialmente fidanzati? Il gossip impazza e nel frattempo spunta anche il “Ti amo” sotto una foto: le ultime novità.

31 maggio 2018 Valentina Gambino

Jonathan e Bianca Atzei: prima dedica d’amore?

Jonathan Kashianian e Bianca Atzei sono fidanzati? I due ex concorrenti dell’ultima Isola dei Famosi hanno stretto un legame fortissimo e proprio lui, una volta tornato in Italia e intervistato da Barbara d’Urso nel corso di Domenica Live, ha ricevuto un messaggio dalla cantante. “Ti rendi conto che non riesco a stare senza di te e tu senza di me? Solo noi sappiamo tutto quello che abbiamo superato su quell’isola… i nostri genitori si conoscono, si piacciono, le suocere si adorano, perché non fai un pensierino su di me? Non sono carina? Magari può sbocciare qualcosa o magari è già sbocciato chi lo sa. Io non riesco a fare a meno di te perché sei una persona splendida, sei buona, sensibilissima ed emotiva come me ed è per questo che ci siamo trovati… ti posso dire che il posto a tavola a cena io te lo tengo vicino a me, e ci sarà sempre”. Queste parole hanno commosso Jonathan che si è anche lasciato andare svelando così gli dice il suo cuore al momento.

Rientrati nello studio di Domenica Live infatti, proprio Jonathan ha commentato: “Io non so come esporre e condividere con il pubblico i miei sentimenti… in 15 anni non ho mai parlato della mia vita privata… io provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca, dobbiamo per forza dare un’etichetta a questa cosa? In questo momento mi godo questo bisogno di lei, di sentirci, di coccolarci, abbiamo dormito 3 mesi mano nella mano ci sono delle cose che a lei non devo spiegare e questo mi fa stare bene. Come dobbiamo chiamarlo non lo so, si può chiamare amore con la A maiuscola? Si può chiamare bisogno uno dell’altro? Non chiamiamolo, io me lo sto godendo”. Di seguito, rivolgendosi direttamente alla telecamera Jonathan ha fatto una dedica speciale a Bianca dicendole che non si sentiva in questo modo da anni. “Mi hai regalato un brio che non provo da tanto tempo. Io non so come andrà a finire questa cosa però so che in questo momento ti voglio al mio fianco”. Dopo qualche giorno, lo scatto insieme condiviso sul profilo ufficiale di Instagram e la dedica menzionando la celebre canzone dei Ricchi e Poveri: “Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo". E’ ufficialmente nata una coppia? Staremo a vedere!

