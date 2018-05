L'ULTIMO DOMINATORE DELL'ARIA/ Su Tv8 il film di M. Night Shyamalan (oggi, 31 maggio 2018)

L’ultimo dominatore dell’aria, il film in onda su Tv8 oggi, giobvedì 31 maggio 2018. Nel cast: Noah Ringer e Dev Patel, alla regia M. Night Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST NOAH RINGER E DEV PATEL

Il film L’ultimo dominatore dell’aria (titolo originale è 'The Last Airbender') va in onda su Tv8 oggi, giovedì 31 maggio 2018 alle ore 21.30. Il film è stato diretto da M. Night Shyamalan. Assieme a lui ruota in scena un cast di rispetto sia per la giovane età dei protagonisti, come Noah Ringer, anagraficamente nato nel 1996 ma già promessa del cinema, o la bella Nicola Peltz, di un solo anno più vecchia, poi diretta di nuovo dal regista indiano in un paio di episodi della saga 'Transformers'. India anche nel cast dove spicca il bravissimo Dev Patel, indimenticato nel ruolo brillante e drammatico del giovane Jamal Malik di 'The millionaire' o del simpatico gestore del 'Marigold Hotel' e di 'Ritorno a Marygold Hotel'. Alla colonna sonora un grande compositore che spesso ha alvorato con Shyamalan, James Newton Howard, più volte nominato all'oscar ma mai la statuetta è scivolata nelle sue mani. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO DOMINATORE DELL'ARIA, LA TRAMA DEL FILM

I quattro elementi sono spunto per quattro 'regni' che suddividono un mondo futurista e futuribile nel qual a capo di ogni essenza naturale comanda un dominatore. Terra, Fuoco, Aria, Acqua vivono in armonia sin quando il Dominatore del Fuoco decide di iniziare una sorta di volontà di supremazia sugli altri regni elementali. Unico predestinato a riportare l'armonia e l'equilibrio sui quattro regni è un avatar che però non si mostra per oltre cento anni, un secolo in cui le guerre portano a grandi dissidi fratricidi e a carestie, sofferenze, sin quando due ragazzi del regno dell'acqua ritrovano l'avatar ibernato in un iceberg. E il giovane Aang, un Nomade dell'Aria, stirpe estinta proprio dai Dominatori del fuoco, ma la sua presenza, il suo ritorno alla vita potrebbe iniziare una nuova era se riuscirà a fermare gli adepti del Fuoco. Zuko, figlio di Okai del Regno del Fuoco, per quanto esiliato dallo zio Dominatore, rapisce però Aang ma diverranno amici, non tutti i membri del Fuoco sono belligeranti e Zuko è una sorta di eretico del suo popolo. Sarà però il vero Dominatore del Fuoco, il truce Zhao, a rapire Aang e a condurlo nel regno come prigioniero, ma riuscirà a fuggire, giungendo sino al Regno dell'Acqua per iniziare le sua opera di predestinato, cioè di sconfiggere il Dominatore del Fuoco e riportare l'armonia tra i quattro elementi.

© Riproduzione Riservata.