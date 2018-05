LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni ultima puntata 31 Maggio: nozze a sorpresa (finale di stagione)

La mafia uccide solo d'estate 2, anticipazioni del 31 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Rosario rivela ad Angela di essere innamorato; Costa viene ucciso.

La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta su Rai 1

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 31 maggio 2018, Rai 1 trasmetterà gli ultimi due episodi de La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° e il 12°, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lorenzo guarda con orgoglio il risultato del suo ultimo successo, con la speranza che il giornale che ha pubblicato la sua documentazione possa far discutere. Rivela inoltre a Pia di aver trascorso del tempo con Marina solo per raccogliere le prove necessarie al giornalista. La moglie però gli contesta di aver voluto mantenere la cosa nascosta e così Lorenzo per farsi perdonare decide di invitarla a trascorrere qualche giorno in albergo, per una piccola vacanza. Nel frattempo, la stessa struttura viene presa di mira dalla Polizia per via di un'operazione Antidroga: tre chimici stanno insegnando a Cosa Nostra come ottenere eroina raffinata, in modo che l'attività di spaccio che proviene dalla Turchia venga fermata. Anche se Lorenzo arriva persino ad ammetere di aver avuto un interesse per Marina, Pia decide di perdonarlo e riescono persino a divertirsi. Il loro riavvicinamento si conclude però in una nuova lite, dovuta all'ammissione della donna di aver ottenuto il nuovo lavoro grazie a Buscetta. Massimo invece ha ancora paura di essere arrestato e decide di raggiungere Buscetta solo quando Fra' Giacinto gli rivela che in realtà la Polizia non sembra interessata a lui.

Il boss intanto scopre che le autorità stanno sorvegliando l'albergo e ordina che il prorietario venga ucciso, in quanto informatore della Polizia. Il rapporto fra Angela e Rosario sembra invece andare a gonfie vele, tanto che il ragazzo chiede alla figlia di Lorenzo di accompagnarlo a fare la visita per il rinvio militare. Fingerà di essere ferito e riuscirà a farsi credere, ma rimane coinvolto in una rissa e viene scoperto. Angela lo spinge quindi a sostenere un esame all'università che possa garantirgli comunque di non affrontare il servizio militare e grazie al suo aiuto Rosario riuscirà a superarlo. Nel frattempo, Pia deve affrontare un nuovo problema collegato al lavoro. La collega a cui la donna ha rubato la cattedra viene licenziata e per questo decide di mettere in atto un piano che permetta comunque a Carla di rientrare al suo posto. Anche il capo di Lorenzo viene licenziato, grazie all'articolo del giornale e come ringraziamento gli viene offerto un altro incarico importante. Realizza però solo in un secondo momento che il posto al Cerimoniale serve solo per evitare che crei ancora fastidi alla Regione. Mentre il padre di Alice viene arrestato grazie ad un'inchiesta della Polizia, Lorenzo scopre che il suo ex capo ha in realtà ottenuto un lavoro di prestigio e potrà lavorare al Ministero del commercio estero. Decide quindi di sfruttare Massimo perché convinca Buscetta a premere i tanti giusti, in modo da ottenere una raccomandazione per lavorare ancora in Regione.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 11

Lorenzo dovrà fare i conti con l'aiuto di Buscetta e con i suoi sensi di colpa, ma per il capofamiglia dei Giammaresi sembra più importante riuscire a fermare l'ondata di corruzione e mafia presente nella Regione. Intanto, il Procuratore Costa continua a stringere il cerchio attorno a Cosa Nostra, dando il via ad una serie di arresti che porti in carcere i più grandi esponenti della mafia. Rosario invece decide che è arrivato finalmente il momento: rivelerà ad Angela che cosa prova per lei.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 12

Dopo aver tentato il tutto per tutto, Buscetta è costretto ad arrendersi di fronte all'evidenza. L'attività che ha cercato di mettere in piedi a Palermo non decollerà mai e così decide di partire verso il Brasile. In un primo momento Massimo sembra indeciso: seguire il boss oppure no? Nel frattempo, Salvuccio decide di non frequentare più la casa di Alice, dati i gravi sospetti per mafia che hanno colpito il padre. I due decidono quindi di lasciarsi. I Giammaresi sembrano finalmente aver superato la tempesta: Angela e Rosario si sposano, ma al tempo stesso Costa viene ucciso.

