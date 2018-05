LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 3/ Anticipazioni, ci sarà la terzo stagione? Gli ascolti in calo dicono che...

La mafia uccide solo d'estate 3, ci sarà la terza stagione? Gli ascolti non promettono nulla di buono ma un probabile finale aperto potrebbe lasciare una speranza ai fans.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

La mafia uccide solo d’estate 2 si conclude oggi, giovedì 31 maggio. Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda la sesta ed ultima puntata della fiction che racconta la mafia con un tono più leggero rispetto ai classici film dello stesso genere. I fans che hanno seguito la seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate, in attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata, si chiedono se ci sarà la terza stagione. Gli ascolti lasciano un grosso punto interrogativo sulla questione. Se, infatti, la prima stagione ha avuto un successo straordinario portando a casa oltre 5 milioni di spettatori a puntata con uno share pari al 20% di share e picchi di oltre 6,5 milioni di spettatori e il 24% di share, il secondo capitolo de La mafia uccide solo d’estate non ha ottenuto lo stesso successo riuscendo a portare a casa solo 3.5 milioni di spettatori con uno share del 15%. Con queste premesse è difficile che la Rai decida di realizzare il terzo capitolo anche se, naturalmente, i fans non perdono le speranze e aspettano l’annuncio ufficiale.

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 3: LA PROBABILE TRAMA

La Rai deciderà di realizzare il terzo capitolo de La mafia uccide solo d’estate? Al momento non ci sono conferme, ma tutto dipenderà, oltre che dagli ascolti finali, anche da come si concluderà l’ultima puntata. Questa sera, infatti, nell’ultimo capitolo, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Mentre Lorenzo chiederà una raccomandazione a Massimo, Rosario dichiarerà il suo amore ad Angela chiedendo la sua mano. La famiglia Giammarresi sarà un momento di grande felicità, ma sul finire della stagione, l’assassinio del giudice Costa metterà tutto in discussione. Ci sarà, dunque, un finale aperto per lasciare agli sceneggiatori la possibilità di poter scrivere il terzo capitolo? Non ci resta che aspettare l'ultima puntata e l'annuncio ufficiale della Rai.

