LOLITA/ Su Rete 4 il film con Jeremy Irons e Melanie Griffith (oggi, 31 maggio 2018)

Lolita, il film in onda su Rete Quattro oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Jeremy Irons, Melanie Griffith e Frank Langella, alla regia Adrian Lyne. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018

Lolita, in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE MELANIE GRIFFITH

Nella seconda serata televisiva di questo martedì 31 maggio sulle frequenze di Rete 4 viene mandato in onda a partire dalle ore 23.35 il film Lolita. Una pellicola del 1997 che è stata prodotta dalla casa cinematografica Pathe Production in collaborazione con la The Samuel Goldwyn Company, la cui regia è stata affidata ad Adrian Lyne con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Vladimir Vladimirovic Nabokov mentre la sceneggiatura è stata adattata da Stephen Schiff. Le musiche sono state composte da Ennio Morricone, la scenografia è stata realizzata da John Hutman mentre nel cast figurano grandi artisti come Jeremy Irons, Melanie Griffith, Frank Langella, Dominique Swain e Suzanne Shepherd. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LOLITA, LA TRAMA DEL FILM

Il professor Humbert, un letterato inglese, si ritrova ad essere trasferito negli Stati Uniti per assumere una cattedra presso una importante università americana. Tuttavia per una serie di errori burocratici deve attendere prima di prendere il proprio posto, per cui, va a stare nei pressi di una casa dove abita la vedova Charlotte Haze. Una donna di grande classe ormai da diversi anni rimasta da sola per via della morte del marito e quindi in cerca di una figura maschile che potesse stare al proprio fianco per il resto della propria vita. Tuttavia il professore non rimane tanto colpito dalla donna quanto dalla figlia Lolita. Un’adolescente di soli 14 anni dal fascino straordinario che fa immediatamente breccia nel cuore dell’uomo che dalla propria esperienza sa benissimo quale scandalo potrebbe nascere nel caso dovesse palesare il proprio amore nei confronti della giovane donna. Pur di starle vicino il professore decide di alloggiare presso una stanza della stessa casa ben sapendo come questo gli dia la possibilità di scambiare con lui sguardi che lasciano trasparire il loro feeling. Infatti, la mamma di Lolita si rende conto della cosa mostrando della gelosia nei confronti della figlia e pur di farla stare lontana, decide di inviarla al campus estivo. Preoccupato di non vederla più il professore si spinge a sposare la mamma, vedendola come unica soluzione possibile. Un matrimonio che ben presto si trasforma in tragedia con la mamma che muore in un incidente stradale avvenuto immediatamente dopo la scoperta di un diario segreto in cui è stato testimoniato l’amore tra il professore e Lolita. Morta la mamma, il professore avrà tutta la possibilità di inseguire il suo grande amore che tuttavia si dimostra più difficile in quanto Lolita nel frattempo è cresciuta diventando una donna disinibita.

