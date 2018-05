La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 31 maggio: il caso Varani, il nuovo Governo e interviste esclusive

La vita in diretta si prepara al gran finale tra spettacolo, il ricordo di Fabrizio Frizzi durante la partita di ieri sera e tanta cronaca con le novità su Luca Varani

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Marco Liorni e Francesca Fialdini

Siamo ormai agli sgoccioli e in attesa di scoprire cosa dirà Marco Liorni lasciando il pubblico de La Vita in diretta nella prossima puntata, oggi si torna in onda con i temi di sempre e, in particolare, partendo proprio dalla delicata situazione politica che in questi giorni sta tenendo gli italiani (e anche un po' i tedeschi sembra) con il fiato sospeso. Le consultazioni e gli incontri continuano ma ancora non c'è una soluzione, o almeno sembra, oggi pomeriggio cambierà qualcosa? La Vita in diretta contribuirà alla comprensione delle cose proprio con interviste, opinioni e incontri. Cambierà qualcosa nei prossimi giorni o sarà davvero tutto da rifare e si tornerà alle urne?

I TEMI DELLA PUNTATA

Come sempre, però, il contenitore pomeridiano di Rai1 terrà compagnia al pubblico anche con tanta attualità e cronaca. Proprio questa mattina c'è stata una nuova udienza sul caso Varani con Manuel Foffo in aula dopo la perizia. Quali sono le novità e le ultime rivelazioni che arrivano dritte dal Tribunale e dallo stesso padre di Varani ancora a caccia di giustizia? Sembra che oggi gli inviati de La Vita in diretta riassumeranno la situazione e tutto quello che è successo oggi. Si parlerà anche di temi leggeri come il gossip, la tv e il cinema con interviste esclusive e con una serie di ospiti che ancora non sono stati rivelati. Chi vorreste in studio al cospetto di Francesca Fialdini e Marco Liorni?

