MINUTI CONTATI/ Su canale Nove il film con Johnny Deep (oggi, 31 maggio 2018)

Minuti contati, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Johnny Depp, Christopher Walken e Courtney Chase. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata sul Nove

NEL CAST JOHNNY DEEP E CHRISTOPHER WALKEN

Il film Minuti contati va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.25. Minuti contati è una pellicola thriller diretta e prodotta nel 1995 da John Badham (La febbre del sabato sera, Wrgames - Giochi di guerra, Corto circuito) e interpretata da Johnny Depp (Edward mani di forbice, Alice in Wonderland, la saga de I Pirati dei Caraibi), Christopher Walken (Pulp fiction, Una vita al massimo, Prova a prendermi) e Courtney Chase (Un adorabile testardo, Italian movie, la serie tv Blossom - Le avventure di una teenager). Il film Minuti contati verrà trasmesso su Canale Nove nella prima serata di oggi, giovedì 31 maggio alle ore 21.25. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MINUTI CONTATI, LA TRAMA DEL FILM

Gene Watson (Johnny Depp) è un commercialista rimasto vedovo da poco. L'uomo è rimasto da solo con la figlia piccola Lynn (Courtney Chase). Un giorno, quasi per caso però, Gene viene coinvolto in un grande complotto per assassinare il Governatore Eleanor Grant (Marsha Mason), personaggio pubblico molto in vista impegnato in una serie di comizi, per cui anche molto esposto. Gene e la figlia vengono infatti attirati in un furgone da due uomini vestiti da agenti di polizia. Si tratta però di un rapimento. Una volta all'interno del veicolo la ragazzina viene minacciata con una pistola e Gene deve decidere rapidamente il suo destino, ha 90 minuti di tempo per intrufolarsi ad un comizio della Grant ed ucciderla, altrimenti la stessa sorte toccherà alla piccola Lynn. Gene è stato scelto proprio perchè si tratta di uomo comune, in grado di passare i controlli di polizia per rendere sicuro il comizio del Governatore. Pedinato da uno dei due finti agenti, mentre il secondo rimane nel furgone con Lynn, Gene non può fare altro che prepararsi all'omicidio. Troverà però un insperato aiuto in Huey (Charles S. Dutton), un lustrascarpe di colore che interverrà nel momento più opportuno.

© Riproduzione Riservata.