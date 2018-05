Mariana Falace e Luigi Favoloso si sono baciati?/Grande Fratello 2018: Federica Panicucci tira fuori la verità

Scoppia la bomba a Mattino 5 dove Mariana Falace tira fuori la verità sul presunto bacio che Luigi Favoloso le ha dato dietro la tenda in confessionale. Ecco le sue rivelazioni

Ed ecco che la verità piano piano verrà a galla e spazzerà via tutto o quasi. In un primo momento Mariana Falace ha negato il suo bacio con Luigi Favoloso al Grande Fratello 2018 ma, a quanto pare, questa non è l'unica verità che i due gieffini hanno vissuto. Proprio durante una diretta del programma, Barbara d'Urso ha mostrato a Nina Moric le immagini relative alle discussioni tra Mariana Falace e Luigi Favoloso ma anche quel momento in cui proprio quest'ultimo ha invitato la napoletana in confessionale ma non "per fare lo scemo come ieri". Secondo la gieffina, oggi ospite a Mattino 5, sembra che le intenzioni dell'ex (sembra) di Nina Moric erano quelle di comunicare agli italiani che tra lui e lei fosse tornato il sereno e questo chiarimento avrebbe potuto salvarla dalla sicura eliminazione dalla casa.

MARIANA E LA VERITA' SUL BACIO CON LUIGI FAVOLOSO

Fin qui niente di male se non fosse che, messa con le spalle al muro da Floriana Secondi e le altre opinioniste di Mattino 5, Mariana ha iniziato ad ammettere qualcosa in più. Tutti i presenti in puntata erano concordi sul dire che in quei momenti tra l'entrata in confessionale e l'arrivo sul divanetto si sono uditi strani rumori che lasciano pensare proprio che ci sia stato un bacio tra i due. Mariana nega con forza che tra i due ci siano stato un bacio ma questa volta ammette che Luigi Favoloso le ha preso le braccia e l'ha tirata a se proprio per riuscire a baciarla in quel momento. Il rumore dello smack è proprio quello in cui Favoloso va a vuoto perché lei lo respinge oppure no? A Mattino 5 sono davvero pochi quelli convinti di questo ma lei ribadisce: "A questo punto lo avrei ammesso, perché dovrei nasconderlo se fosse vero".

