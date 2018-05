Meghan Markle e Harry/ Il particolare sul velo che nessuno sa: ecco anche la lista dei regali “imbarazzanti”

Meghan Markle e il Principe Harry: a distanza di quasi due settimane dalle nozze, emergono altri particolari sull'evento che interessato l'intero mondo.

31 maggio 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle e il Principe Harry

Nonostante siano passate quasi due settimane, del matrimonio di Meghan Markle con il Principe Harry si parla ancora in maniera massiccia e costante. Le chicche di gossip impazzano, così come lo studio del linguaggio del corpo di ospiti e parenti stretti e il labiale dei "poveri" sposi che non possono scambiarsi nemmeno una parola in pubblico senza rischiare di venire esaminati nemmeno fossero una specie aliena da studiare. Tornando alla cerimonia però, ciò che ha colpito riguarda l'abito della sposa, sobrio e molto elegante, in perfetto stile Markle. Ciò che ha fatto sognare le donne di tutto il mondo è stato soprattutto il velo di tulle lungo la bellezza di 5 metri. Decorato con i fiori che rappresentano ciascun paese del Commonwealth, oltre ai due preferiti della sposa, è uscito in queste ultime ore un dettaglio che finora in pochissimi avrebbero notato: scopriamo quale! A quanto pare, le ricamatrici del velo avrebbero fatto di tutto allo scopo di non farlo sporcare. Ecco perché, mentre ci lavoravano, si sarebbero anche lavate le mani ogni trenta minuti per conservare il bianco nativo. La designer ha rivelato anche la reazione di Harry dopo aver visto la sua sposa: “È venuto da me e mi ha detto: 'Oh! Mio Dio, grazie. È assolutamente magnifica' Sono molto orgogliosa”.

La lista dei regali più strani che hanno ricevuto

Tra le altre indiscrezioni, alcuni hanno fatto sapere cosa avrebbero ricevuto in dono Meghan Markle e il Principe Harry. I regali risultano essere talmente strani da non crederci. Si parla infatti di due koala, un toro (indiano), delle penne personalizzare abbinate ad un accendino in stile 007. E mentre la luna di miele si posticipa facendo incuriosire l’intero mondo anche sulla meta scelta (la Namibia? Il Canada?), i regali ordinatamente riposti in uno dei saloni di Kensington Palace nell’ala riservata ai nuovi Duchi del Sussex, stanno aspettando solo loro per essere scartati. Tra le altre stranezze che avrebbero ricevuto, anche un wonderbag che, per quanto utile crediamo non verrà mai utilizzato direttamente da loro. Per chi non lo sapesse infatti, si tratta di uno strumento da viaggio utile per far rimanere il cibo caldo oppure ultimarne la sua cottura. In sintesi? Un fornello da viaggio! A quanto pare il dono sarebbe stato fatto da il principe Seeiso e la principessa Mabereng, gli unici reali al mondo ad essere stati invitati al Royal Wedding.

