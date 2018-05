NATO IL 4 LUGLIO/ Su Iris il film diretto da Oliver Stone (oggi, 31 maggio 2018)

Nato il 4 luglio, il film in onda su Iris oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Tom Cruise, Kyra Sedgwick, Raymond J. Barry, alla regia Oliver Stone. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Nato il 4 luglio, in prima serata su Iris

NEL CAST TOM CRUISE

Il palinsesto televisivo di Iris prevede per la prima serata di questo giovedì 31 maggio a partire dalle ore 21.00 la messa in onda del film Nato il 4 luglio (titolo originale Born on the Fourth of July). Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 1989 dalla Universal Pictures con la regia di Oliver Stone e con il soggetto tratto dalle vicenda vissute realmente da Ron Kovic un ex marine che ha combattuto nell’esercito statunitense durante la guerra in Vietnam. La sceneggiatura è stata rivista ed adattata dal regista con lo stesso Kovic, le musiche sono state composte da John Williams, il direttore della fotografia è stato curato da Robert Richardson mentre nel cast figurano Tom Cruise, Kyra Sedgwick, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Josh Evans e Jamie Talisman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NATO IL 4 LUGLIO, LA TRAMA DEL FILM

Ron Kovic è un giovane studente americano di belle speranze nato il 4 luglio del 1946 ed ossia nel giorno in cui l’America festeggia l’indipendenza. Ron è uno studente molto attento, proveniente da una famiglia di sani principi e che ha tra le proprie passioni quella per lo sport. Tuttavia non appena compie i 18 anni di età, Ron mosso da un profondo spirito patriottico decide di arruolarsi nell’esercito dei Marines dando così inizio ad un percorso formativo che gli permetterà di assumere il grado di sergente. In ragione di questa sua voglia di servire la Patria come gli americani hanno sempre fatto sia nella guerra d’indipendenza che durante i conflitti mondiali, Ron decide di farsi avanti come volontario partendo per la guerra in Vietnam. Una volta arrivato sul posto immediatamente si rende conto delle difficoltà di quella guerra e soprattutto si rende conto di quanto possa essere crudele giacchè vengono fatti continui massacri di donne e bambini. Inoltre, il proprio animo profondamente cattolico viene scosso dall’uccisione di cui lui è responsabile di un proprio commilitone durante una battaglia particolarmente cruente. Si fa avanti dinnanzi ai propri superiori ammettendo le proprie colpe ma in maniera piuttosto incredibile non viene giudicato e punito per cui la sua esperienza in Vietnam continua fino a che non rimane ferito alla schiena rimanendo completamente bloccato per tutta la parte inferiore del proprio corpo. Tornato negli Stati Uniti deve fare i conti con un Paese molto cambiato in cui la gente protesta per un conflitto tanto inutile quanto crudele. Un cambiamento che lo sconvolge anche perché si sente abbandonato senza che nessuno gli riconosca quanto fatto per la patria. Complice anche la sua ex ragazza ai tempi del liceo, Ron diventa uno degli attivisti per la pace nel mondo.

