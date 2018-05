PIPPO BAUDO/ Ricorda Pippo Caruso: "Con lui se ne è andato un amico" (Vuoi scommettere?)

Ospite nella nuova puntata di Vuoi scommettere? Pippo Baudo si prepara a festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Di recente, però, la sua vita è stata stravolta dalla morte di Pippo Caruso

Pippo Baudo ospite di Vuoi scommettere?, lo show condotto da Michelle Hunziker che questa sera vedrà fra gli ospiti uno dei protagonisti più amati della televisione italiana. Il conduttore, che fra poche ore raggiungerà Canale 5 per una delle sue rarissime apparizioni sulle reti Mediaset, di recente ha ricordato il suo amico e maestro Pippo Caruso, direttore d'orchestra e compositore morto lo scorso maggio all'età di 82 anni: "Ha segnato la storia della nostra canzone, un'epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno", ha rivelato commosso il conduttore, che negli ultimi periodi, così come ha dichiarato in esclusiva a TvBlog, lo sentiva telefonicamente tutti i giorni: "Lo chiamavo, stavamo al telefono molto a lungo, gli facevo compagnia perché volevo stare accanto a lui fino all'ultimo momento della sua vita".

PIPPO BAUDO, 60 ANNI SUL PICCOLO SCHERMO: "HO AVUTO MOMENTI FELICI"

Sono passati quasi 60 anni da quel lontano 1959 che vide un giovane Pippo Baudo, stasera fra gli ospiti di Vuoi scommettere?, esordire nello show dal titolo "La conchiglia d'Oro", programma musicale di grande successo condotto da Enzo Tortora. Oggi, a meno di un anno dal traguardo dei 60 anni di carriera, il conduttore spera di poter condurre ancora una volta un programma tutto suo, anche se di piccole e grandi soddisfazioni, così come ha recentemente confermato a La Vita in diretta, ne ha avute già parecchie. "Ho avuto una carriera molto lunga. L'anno venturo io compio 60 anni di televisione. 60 anni meravigliosi, sono tanti eh!", ha rivelato infatti Pippo Baudo a Francesca Fialdini; "Sono 60 anni vissuti abbastanza bene, con delle belle soddisfazioni e dei momenti felici. Se mi guardo indietro posso essere orgoglioso". Tuttavia, la passione per il piccolo schermo è sempre al centro dei suoi pensieri e la speranza di tornare in video al timone di un nuovo format non sembra abbandonarlo mai: "Ho scoperto da poco che non fare molta televisione mi stanca", ha dichiarato infatti il conduttore nel noto contenitore pomeridiano di Raiuno. Fra un'ospitata e l'altra, rivedremo Pippo Baudo presto in tv?

ECCO PERCHÒ HA SMESSO DI FARE MUSICA

Conduttore amatissimo del piccolo schermo, dove ha lasciato la sua impronta in maniera indelebile, Pippo Baudo è stato anche un musicista e paroliere molto apprezzato nel mondo della musica; tuttavia, dopo un inizio pieno di successi, ha scelto di abbandonare la sua seconda passione, decidendo di dedicarsi totalmente agli show televisivi. Il conduttore ha recentemente ripercorso il momento esatto in cui smise di realizzare le sue canzoni ricordando una circostanza molto piacevole che lo legò per sempre all'amico, Pippo Caruso, compositore e direttore d'orchestra a cui era da tempo molto legato: "Per sapere quanto io rispettassi il maestro Caruso dico una cosa, ho scritto molte canzoni nella mia vita che sono state anche dei successi", ha dichiarato Pippo Baudo a TvBlog, "però quando è arrivato lui ho smesso di scrivere anche una sola nota. Mi son detto, ora c'è lui, io non ho diritto di scrivere nulla, tanto quello che posso scrivere io è zero rispetto a quello che può fare Pippo", Tra le sue canzoni più famose ricordiamo "Una domenica così", ma anche "Amore per la vita" e "Donna Rosa", brani noti a un pubblico giovane e meno giovane che hanno segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana.

