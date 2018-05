PUNISHER - ZONA DI GUERRA/ Su Rai 4 il film con Ray Stevenson (oggi, 31 maggio 2018)

Punisher - Zona di guerra, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Ray Stevenson, Dominic West, alla regia Lexi Alexander. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE DOMINIC WEST

Punisher - War zone è la pellicola d'azione che viene trasmessa in seconda serata questo giovedì 31 maggio 2018 su Rai 4 a partire dalle 23.20. Con la regia di Lexi Alexander, la pellicola ha tratto ispirazione da alcuni fumetti della Marvel che vedono protagonisti il personaggio di Frank Castle, alias Punisher. Nel cast di attori protagonisti troviamo Ray Stevenson, Dominic West, Julie Benz e Colin Salmon. La regista Lexi Alexander è nota per aver curato la regia di film come Hooligans e Johnny Flynton. Dal 2008, anno in cui ha diretto The Punisher - Zona di guerra, non ha più curato la regia di altri progetti cinematografici di rilievo. La sceneggiatura fu oggetto di una vera e propria diatriba che vide protagonisti due sceneggiatori con idee contrapposte. Alla fine la produzione scelse il progetto di Nick Santora, che venne considerato più aderente all'idea della graphic novel originale della Marvel. L'attore che ha interpretato il personaggio di Billy Russotti è Dominic West, attore di origine britannica apparso in film come Sogno di una notte di mezza estate, Mona Lisa smile e Johnny English La Rinascita. Nel 2018 ha fatto parte del cast di attori protagonisti del film Tomb Raider.

PUNISHER - ZONA DI GUERRA, LA TRAMA DEL FILM

Dopo una lunga detenzione in un carcere di massima sicurezza, il criminale Gaetano Cesare torna in libertà. Intanto Frank Castle (alias Punicher) cerca di prepararsi ad affrontare il boss che dopo essere ritornato a casa organizza un grande party. Alla festa arriva ben presto anche Billy Russotti nipote di Gaetano Cesare che ha seguito le orme dello zio diventando un criminale senza scrupoli. I due iniziano a discutere di un interessante affare che potrebbe vederli protagonisti. I due sono infatti intenzionati ad acquistare degli armamenti biologici ma poi iniziano a discutere pesantemente e così Gaetano Cesare torna dai suoi invitati. Poco dopo però, Punisher fa irruzione nella villa uccidendo tutti i presenti, tranne Billy e tutta la sua band, che riescono a fuggire. Nel frattempo Punisher, nonostante l'arrivo della polizia, riesce a scappare grazie all'aiuto del Detective Saffiotti che lo copre, lasciandolo andare. Punisher sembra ormai aver messo a segno la sua vendetta ma quando scopre che nel massacro alla villa di Gaetano Cesare ha eliminato anche un poliziotto infiltrato il senso di colpa inizia a divorarlo...

