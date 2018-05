Paolo Fox/ Oroscopo Oggi 30 maggio 2018: seconda metà di settimana serena per l'Acquario

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 maggio 2018. Seconda metà di settimana positiva per l'Acquario. Il Cancro torna finalmente protagonista in amore in questo periodo

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, GIOVEDI' 31 MAGGIO 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 31 maggio 2018. Amici dell'Acquario, vivete una seconda metà di settimana serena. Domenica è probabile vivere qualche scontro in più, dato che la ribellione che vivete con un Urano dissonante, vi porta a degli stati di irruenza e di agitazione che appaiono difficile a volte da contenere. Questo periodo è molto favorevole anche per il Toro. Anche se vi sono stati dei conflitti potete però ripartire. Ariete: fino al 2 giugno vivrete una condizione molto particolare sia dal punto di vista fisico che di movimento dal punto di vista della vostra energia. Con una persona dei Gemelli, forse potreste avere qualche elemento a vostra favore. Avete molto coraggio e sapete affrontare le cose senza fermarvi.

AMORE AL TOP PER...

Per il Leone l'aspetto amoroso sarà molto positivo. Venere tra qualche settimana entrerà nel vostro segno e sarà il momento di darsi da fare in modo da non trovarsi in una situazione di difficoltà. Ora dovete agire, e non discutere. L'estate è un momento che porta consiglio e qualche opportunità in più. Se siete del Sagittario, in amore vivete un momento di attesa. Capricorno: l'amore è un po' problematico perché vi sono delle priorità che mettete innanzi all'ambito sentimentale. In questi giorni preferite non agire, ma osservare quello che state vivendo. Per i Gemelli, domenica è una giornata ideale per gli incontri. Amici dei Pesci, siete in pensiero per l'amore oppure per qualche persone che avete vicino. Non è detto che vi sono delle preoccupazioni dal punto di vista sentimentale. l'amore non manca e voi vorresti forse vivere una situazione con maggiore tranquillità.

LAVORO AL TOP PER...

Cancro, questo è un momento in cui vorreste qualche certezza in più che sarà in procinto di arrivare. Attenzione a non creare polemiche o questioni inutili. Per l'Acquario, Sole e Mercurio sono favorevoli. Si prospettano delle buone proposte per mettervi in evidenza. Per la Bilancia è arrivato il momento di affrontare il destino. Se eravate in attesa di alcune risposte nell'ambito lavorativo ora arriveranno. Cercate però di affrontare le cose sempre con una certa tranquillità. Per i nati sotto il segno del Capricorno, ora avete un altro grande progetto da realizzare e da mettere in atto. Ariete: cercate la serenità e il raggiungimento dei vostri obiettivi. State attenti a quello che dite, dato che avete molta forza ed energia.





