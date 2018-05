Pechino Express 2018/ I concorrenti: Adriana Volpe, Eleonora Brigliadori, Filippo Magnini e Francisco Porcella

Pechino Express 2018, le coppie dei concorrenti: tra i viaggiatori del reality di raidue che sbarca in Africa ci saranno Filippo magnini, Eleonora Brigliadori, Francisco Porcella.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Pechino Express

Pechino Express 2018 tornerà in onda su Raidue a settembre. A breve, però, le coppie dei concorrenti cominceranno la loro avventura alla ricerca di posti sconosciuti, armate solo di uno zaino e affidandosi all’ospitalità delle persone del luogo. Il reality sarà condotto ancora una volta da Costantino Della Gerardesca. Dopo l’Asia e il Sud America, il reality, per la prima volta, arriva in Africa. Una terra affascinante, ricca di insidie, ma che entra nel cuore di chi la visita per la prima volta. Le tappe di Pechino Express 2018 porteranno le coppie in gara in tre diversi Paesi ovvero Marocco, Tanzania e Sud Africa. Paesi esotici, con una meravigliosa natura e tante cose da scoprire. Le insidie, per i concorrenti, naturalmente, non mancheranno. Oltre a dover trovare ospitalità presso gli abitanti dei luoghi visitati, dovranno superare anche delle sfide complicate per raggiungere il traguardo e non essere eliminati. Chi saranno, dunque, i nuovi viaggiatori di Pechino Express 2018?

PECHINO EXPRESS 2018: TUTTI I CONCORRENTI

Tra i concorrenti di Pechino Express 2018 ci sono tre ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, due protagonisti di Ballando con le stelle, un concorrente di Riccanza e un volto di Celebrity Masterchef. La coppia dei Mattutini è formata da Marcello Cirillo e Adriana Volpe che hanno lavorato per molti anni insieme a I fatti vostri. La coppia dei Promessi Sposi, invece, è formata da Rachele Fogar e Alessandro Passoni. Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilbo formano la coppia madre e figlio mentre i rapper Ensi e Raige formano la coppia dei Poeti. Francisco Porcella e Andrea Montovoli formano la coppia dei surfisti mentre la coppia Fratello e Sorella e formata da Filippo Magnini e sua sorella. La coppia delle Mannequin, invece, è formata da Federica Riccardi e Nicole Murgia. Infine, la coppia dei Ridanciani, è composta dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex Bonas Paola Caruso e dall’ex volto di Riccanza, Tommaso Zorzi.

© Riproduzione Riservata.