Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 31 maggio: esclusive di cronaca e Grande Fratello

Esclusive, interviste e gieffini alla corte di Barbara d'Urso che torna in onda con Pomeriggio 5 per una delle ultime puntate di questa edizione. Quali saranno i temi del pomeriggio?

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Il tema fisso di queste ultime puntate di Pomeriggio 5 non può non essere il Grande Fratello 2018. I gieffini si avviano verso la grande finale di lunedì 3 giugno e poi passeranno la prossima settimana in tv proprio nel salotto di Barbara d'Urso prima di dare inizio alla loro folle estate fatte di copertine (almeno alcuni), serate in discoteca e tutto quello che la notorietà regalerà loro fino a quando i nuovi concorrenti non prenderanno i loro posti riducendoli a opinionisti. Gli ultimi eliminati dalla casa potrebbero tornare nello studio di Pomeriggio 5 ma ancora nessuna conferma è arrivata via social ma come sempre, la puntata si aprirà a colpi di cronaca e grandi esclusive.

I TEMI DELLA PUNTATA

Gli ultimi casi di violenza, le novità su Filippone ma anche la perizia di Foffo che conferma che l'uomo era capace di intendere e di volere durante l'omicidio di Luca Varani. Il padre era presente in aula è avuto modo di rilasciare qualche dichiarazione ai giornalisti Mediaset, le vedremo anche oggi durante la nuova puntata di Pomeriggio 5? Ampio spazio anche al gossip con le ultime novità in materia di coppie, incuici e rotture, si tornerà a parlare di Elena Morali dopo la sua ultima intervista al settimanale Nuovo in cui ha ammesso di aver baciato Marco Ferri? Quest'ultimo potrebbe essere in studio per dire la sua anche se non c'è ancora una conferma ufficiale. Cos'altro vedremo?

