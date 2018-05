SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne, il cavaliere pronto a consolare Gemma Galgani

Sossio Aruta è pronto a consolare Gemma Galgani dopo l'ennesima delusione d'amore al trono over di Uomini e Donne. Pace fatta tra dama e cavaliere?

31 maggio 2018 Redazione

Oggi, pomeriggio, giovedì 31 maggio, Sossio Aruta sarà protagonista di un inaspettato gesto di gentilezza nei confronti di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, non riuscirà a trattenere le lacrime - come mostra il video di Witty tv - dopo l’addio di Marco Cappagli, che ha deciso di chiudere la loro storia e lasciare il programma. Sossio, intenerito dal dolore di Gemma, si alza dichiarando di essere pronto a darle un po’ di conforto. Il moto di gentilezza di Sossio è davvero inatteso in quanto la dama e il cavaliere non sono mai andati d’accordo. Basti ricordare la recente lite in seguito a una delle sfilate dei cavalieri. Per la sfilata da tema “il vero uomo", l'ex calciatore di Campioni aveva indossato una camicia bianca sbottonata improvvisando un balletto per la gioia del pubblico femminile in studio. “A me non è piaciuto, pensavo ad una passerella non a una performance”, aveva detto Gemma, assegnando un cinque a Sossio. Immediata la risposta di Sossio: “Io non ambisco ad avere persone come te, soprattutto con la tua mentalità ed il tuo cervello!”.

Continua la storia con Ursula

Gemma Galgani aveva poi rivelato di aver subito delle intimidazioni da parte del cavaliere: “Può non piacermi o devo accettare dei ricatti e delle minacce da lui? Ma stiamo scherzando veramente? Vieni a minacciare così. Non mi sei piaciuto, devo avere per forza i tuoi gusti altrimenti vengo minacciata?”. Oggi finalmente Gemma Galgani e Sossio Aruta seppelliranno l’ascia di guerra? Quel che è certo è che in queste settimane il cavaliere è di ottimo umore, dopo aver dato l’esclusiva a Ursula Bennardo (dopo mesi di tira e molla). Poche ore fa, Sossio ha pubblicato un collage di foto con la bella dama pugliese, scrivendo: “SE SON ROSE FIORIRANNO... #Yo Soy IN CANTIERE”. “Ciao che belli che siete , sono contenta per voi… Sossio non fartela scappare! Un carissimo abbraccio”, ha scritto un fan della coppia.

