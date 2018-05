Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e donne, la scelta fa boom di ascolti: coppia premiata?

Il pubblico di Canale 5 si divide e mentre Uomini e donne fa boom di ascolti con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni c'è chi vuole Lorenzo Riccardi sul trono.

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Uomini e donne fa boom di ascolti, merito della scelta "tutta di cuore" di Sara Affi Fella e del suo Luigi Mastroianni o di tutto quello che succede a Lorenzo Riccardi in villa e poi in studio? Maria De Filippi non ha dubbi: "La buona educazione alla fine paga, in un percorso lungo paga sempre" e questo anche a livello di ascolti visto che la scelta della napoletana ha battuto tutti, anche quella di Nilufar Addati. Quest'ultima non ha mai convinto fino in fondo il pubblico di Canale 5 e la dimostrazione sta proprio negli ascolti stellari della puntata di ieri. Proprio la scelta di Sara è riuscita a portare a casa oltre 4 punti percentuali in più rispetto a quanto fa di solito, anche nei momenti migliori, il trono classico. In particolare, ha portato a casa il 24.5% con 3.211.000 spettatori arrivando nel finale ancora più su con 2.739.000 e 24.6% di share.

SARA E LA SCELTA DEI RECORD

La bella Sara ha fatto un percorso lungo e impegnativo come la stessa Maria De Filippi ha ricordato ieri: "Dopo un anno ce l'abbiamo fatta". La tronista è stata protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, la stessa che l'ha spinta a lasciare il fidanzato storico, Nicola, per poi arrivare sul trono. Tina Cipollari era convinta che il suo fosse solo un pretesto per cercare popolarità e business e aveva scommesso che presto, tra i corteggiatori, avremo visto anche Nicola ma così non è stato. La vamp si è ricreduta e ieri lo ha ammesso in puntata augurando alla napoletana il meglio visto che ha scelto il ragazzo pieno di valori, pacato ed educato che ha saputo conquistare anche lei in questo mese a discapito del bollente Lorenzo.

