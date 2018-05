Silvia Provvedi e Fabrizio Corona/ "Il dolore e le ferite possono fare bene, non torno indietro"

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono lasciati definitivamente? Lui continua a tergiversare sull'argomento ma lei conferma la rottura e si dice pronta a guardare avanti

31 maggio 2018 Hedda Hopper

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona al capolinea? Sembra proprio di sì visto che mentre lui continua a tergiversare sull'argomento, lei va dritta al punto. Che sia stata la gelosia o solo la voglia di Corona di riprendere in mano la propria vita passando nuovamente a viverla a 360 gradi non è dato saperlo ma sicuramente il mix di cose deve far esplodere la Provvedi che, fatte le valigie, ha deciso di togliere il disturbo. Non sappiamo bene se la sua tattica voleva essere come quella di Anna Tatangelo e quindi anche lei fosse convinta che Corona avrebbe mollato tutto per raggiungerla, fatto sta che in una lunga intervista al settimanale Nuovo, la Provvedi conferma che tutto è finito e che è pronta a guardare avanti anche senza Fabrizio Corona. Non sappiamo ancora se l'intervista è precedente al bacio che i due si sono dati in pubblico nei giorni scorsi, ma quello che è certo è che Silvia sembra davvero convinta della sua scelta: "Bisogna guardare avanti!".

SILVIA PROVVEDI HA LASCIATO FABRIZIO CORONA?

Silvia Provvedi è convinta di quello che ha fatto e dopo aver traslocato adesso si dice pronta a guardare avanti ma senza dimenticare quello che è successo tanto che nell'intervista rivela: "Il dolore e le ferite possono fare bene, non torno indietro". La sua sembra davvero una chiusura drastica che cozza un po' con le convinzioni di Corona che ha ammesso l'importanza di Silvia nella sua vita e la voglia di provare a riconquistarla. Davvero Silvia ha deciso e non tornerà sui suoi passi nemmeno davanti alle insistenze del suo ex o alla fine cederà e assisteremo al famoso matrimonio di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi?

