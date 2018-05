Tina Cipollari parla di Kikò Nalli a Uomini e Donne/ "Siamo divorziati ma se si risposa vado anche alle nozze"

Tina Cipollari parla di Kikò Nalli a Uomini e Donne. "Io e lui siamo divorziati ma se si risposa vado anche alle nozze e voglio essere la testimone!"

31 maggio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Tina Cipollari è un fiume in piena. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono Over, l'opinionista parla per la prima volta della separazione da suo marito Chicco Nalli, sorprendendo tutti, Maria De Filippi compresa. Il discorso di Tina nasce in merito alla situazione di Gemma Falgani, lasciata da Marco Cappagli perchè - a suo dire - ancora legata a Giorgio Manetti. Tina si sente allora di fare un paragone ed è per questo che inizia a parlare della sua situazione sentimentale attuale. In risposta a una signora che, in studio, ha voluto prendere le parti di Gemma, Tina ha voluto rispondere esponendo la sua situazione. "Io mi sono separata da mio marito, lo stimo moltissimo. Mi sono divorziata da Kikò, siamo genitori di tre splendidi figli e devo dire una cosa perché ci tengo a dirlo: io non parlerò mai male del mio ex marito, perché è il padre dei miei figli, lo rispetto e soprattutto quello che c'è stato, è una cosa grande che io avrò sempre nel mio cuore."

"SE SI FIDANZA CON UN'ALTRA VADO ANCHE AL MATRIMONIO!"

Tina Cipollari continua a parlare dell'ex marito Chicco Nalli a Uomini e Donne - cosa che accade per la prima volta in tv dalla separazione - e fa una dischiarazione davvero sorprendente: "Se io domani mattina so che il mio ex marito si fidanza con un'altra donna, io vado anche al suo matrimonio e pretenderò di essere il testimone di nozze. - così conclude, tra gli applausi del pubblico - Se vedo Chicco io lo abbraccio ma non è che poi lui va a pensare e dire in giro 'Tina è innamorata di me, mi vuole ancora al suo fianco'". (Clicca qui per il video)

