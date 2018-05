Tomas Fierro e Donatella Lopar/ Uomini e Donne: "Sogniamo una famiglia, è una storia importante"

Tomas Fierro e Donatella Lopar parlano della loro storia d'amore ai microfoni del magazine di Uomini e Donne: la coppia racconta gli importanti progetti per il futuro.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Tomas e Donatella

Tomas Fierro e Donatella Lopar si sono scelti lo scorso 23 maggio quando, nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare la trasmissione per poter vivere il sentimento nato nella vita quotidiana. Dopo essersi incontrati nello studio del programma di Maria De Filippi, l’ex cavaliere e l’ex dama hanno vissuto una storia che, inizialmente, ha avuto diversi alti e bassi. Tra Tomas e Donatella, infatti, non sono mancate le incomprensioni e i litigi al punto che sembrava che tra i due non ci fossero possibilità di riallacciare i rapporti. Tomas e Danatella, però, sono stati più forti di tutto riuscendo a superare i problemi nati tra loro. Uno dei momenti di crisi più importanti vissuti da Tomas e Donatella è quello in cui, in puntata, l’ex dama gli ha chiesto come mai non avesse ancora la macchina e vivesse con i genitori. Tomas era pronto a chiudere la storia, ma la reazione di Donatella l’ha spinto a cambiare idea. “Mi ha aspettato sotto casa in lacrime per chiedermi scusa e spiegarmi che forse aveva esagerato. Naturalmente l’ho perdonata”, ha spiegato Tomas.

TOMAS E DONATELLA: LA SCELTA DI LASCIARE UOMINI E DONNE

Dopo essersi ritrovati, Tomas Fierro e Donatella Lopar hanno ricominciato a frequentarsi con assiduità. Per amore di Donatella, l’ex cavaliere, dopo 17 anni, ha deciso di rinunciare alla sua vita da single: “in lei ho trovato delle qualità uniche. E’ una donna molto bella, capace di gestire in maniera perfetta una casa, ha sani principi e cucina benissimo e, non per ultimo, sua mamma mi adora”, ha confessato Tomas al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Frequentando con regolarità Tomas, Donatella è riuscita a superare le sue paure e i dubbi che la spaventano sono lentamente svaniti: “ho conosciuto i suoi amici e i genitori che sono delle persone splendide. Ho visto dove lavora e non ho più dubbi. Al giorno d’oggi è raro trovare un uomo che è quello che dice di essere”.

TOMAS E DONATELLA: I PROGETTI PER IL FUTURO

Felici e innamorati, Tomas Fierro e Donatella Pierro sono consapevoli di essere stati molto fortunati nell’incontrarsi in uno studio televisivo. Oggi, stanno vivendo una storia importante al punto che l’ex cavaliere di Uomini e Donne non nasconde il desiderio di formare una famiglia con l’ex dama di Uomini e Donne: “ho 40 anni e penso che sia il momento giusto. Donatella è un po’ più reticente di me, non ne parliamo. Forse è semplicemente spiazzata” – ha spiegato Tomas mentre Donatella ha aggiunto – “quando si comincia una storia sentimentale seria, sono questi i pensieri ma staremo a vedere”. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over, dunque, ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima e duratura storia d’amore.

