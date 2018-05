Top Gun 2, riprese iniziate/ Tom Cruise posta la prima foto del nuovo film su Maverick

Top Gun 2, riprese iniziate: Tom Cruise posta la prima foto del nuovo film su Maverick. Prende il via la produzione del sequel del famoso film di metà anni '80 sui caccia

La prima foto di Top Gun 2 pubblicata da Tom Cruise su Instagram

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Top Gun 2, o meglio, Top Gun: Maverick. Il seguito dell’iconico film del 1986 con protagonista Tom Cruise, entra nel vivo. In vista dell’uscita prevista per il 12 luglio dell’anno venturo nei cinema americani, Joseph Kosinski, lo stesso regista del capitolo di 32 anni fa, ha dato il via alle danze, in compagnia del noto attore americano che nel film interpreta appunto la parte di Pete “Maverick” Mitchell. Tom Cruise ha deciso di regalare una piccola chicca ai propri fan, e attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato quella che è la primissima foto di Top Gun 2. Nello scatto si vede lo stesso attore che guarda il proprio F-14 Tomcat, caccia da combattimento reso famosissimo proprio dalla celebre pellicola.

“FEEL THE NEED”

Sulla foto, una scritta, “Feel the need”, ovvero, “Sento il bisogno, il bisogno della velocità”, citazione del primo capitolo. Nel sequel di Top Gun, Maverick, che non si sa bene se sia diventato tenente, colonnello o se sia rimasto un “semplice” pilota, è ovviamente cresciuto e avrà il compito di formare una giovane squadra di piloti da caccia, in un periodo in cui le guerre aeree sono pressoché affidate ai droni. Il film sarà prodotto da Paramount e Skydance con la supervisione di Jerry Bruckheimer, così come accaduto a metà anni ’80. Il film sarà scritto da Peter Craig e Justin Marks, mentre le musiche sono affidate al compositore tedesco Harold Faltermeyer, che aveva lavorato insieme a Moroder alla colonna sonora del primo film.

