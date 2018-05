UNA VITA/ Anticipazioni 30 maggio: la scelta di Cayetana e la promessa di Mauro

Una vita, anticipazioni 30 maggio: Cayetana sceglie se accettare la proposta di Ursula: Mauro fa una promessa solenne mentre per Felipe continua il momento negativo.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Non si fermano i colpi di scena di Una Vita che torna in onda oggi, giovedì 31 maggio, alle 14.10 su canale 5 con una nuova puntata ricca di emozioni. Prima di scoprire cosa accadrà nella puntata odierna, vediamo cos’è successo finora. Teresa, dopo aver chiesto a Mauro di fermare il suo matrimonio con Fernando, di fronte al rifiuto del poliziotto convinto che tra loro ci saranno sempre problemi a causa di Cayetana, decide di andare avanti con la sua vita aiutando la naturalista Odon De Buen che ha perso la cattedra universitaria per alcuni contrasti con la Chiesa. Ursula, nel frattempo, è tornata a minacciare Fabiana che è tornata ad Acacias 38. La domestica e madre naturale di Cayetana, a detta di Ursula, è a conoscenza di troppi segreti. Considerandola una seria minaccia, Ursula ha chiesto alla Sotelo – ruiz una prova di fedeltà ovvero uccidere Fabiana. Susana e Arturo, nel frattempo, per salvare l’onore di tutti, hanno chiesto a Liberto e Rosina di allontanarsi per un periodo dal quartiere per non alimentare inutili pettegolezzi.

UNA VITA: ANTICIPAZIONI 31 MAGGIO 2018

Cayetana non accetta di uccidere Fabiana come chiesto da Ursula. La Sotelo – Ruiz è consapevole che la madre biologica potrebbe metterla nei guai qualora rivelasse qualcosa, ma sa anche di avere la sua totale devozione. Fabiana, infatti, non ha raccontato a nessuno di essere la madre naturale di Cayetana e, pure essendo a conoscenza della farsa messa su dalla figlia, ha preferito cercare di suicidarsi piuttosto che denunciarla. Ursula, però, non è ancora tranquilla perché teme che la domestica ricordi il suo tentativo di soffocarla con il cuscino. Mauro, nel frattempo, decide di ricominciare ad indagare su Cayetana accettando l’incarico di commissario. Consuelo, la madre di Celia, invece, torna a casa Alvarez- Hermoso con un’ingiunzione di sfratto per Felipe che è obbligato a lasciare subito la casa coniugale. Nel frattempo, Simone rifiuta di lasciare il quartiere come gli ha chiesto Susana in cambio di soldi.

© Riproduzione Riservata.