Uomini e Donne/ "Giorgio e Gemma? Il loro amore continuerà": parla un noto cavaliere (Trono Over)

31 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Per Giorgio Manetti, la storia con Gemma Galgani è chiusa per sempre e anche da tempo ormai. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne - che sembra essere in procinto di lasciare il programma definitivamente - ha fatto un ulteriore passo indietro quando, nell'ultima puntata andata in onda, ha deciso di non ballare con Gemma. "Il ballo adesso non ha più senso, il mio era un modo per chiudere definitivamente e in maniera carina la nostra storia" ha dichiarato Manetti di fronte al desiderio della Galgani di riprendere il discorso del cavaliere, interrotto da Marco Cappagli, sua nuova fiamma. Ma ora molte cose stanno nuovamente cambiando per Gemma che, in una sola volta, potrebbe perdere sia Giorgio che Marco. Gemma Galgani potrebbe ripartire da sola a settembre, senza l'uomo che le fa battere il cuore da oltre 3 anni.

"GIORGIO E GEMMA SI AMANO ANCORA": PARLA SOSSIO

Ma questa storia d'amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è davvero finita? C'è qualcuno che crede non sia così: Sossio Aruta, altro noto protagonista del trono Over di Uomini e Donne, è convinto che l'amore tra i due sia ancora vivo. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Sossio dichiara: "Se è finita tra Giorgio e Gemma? No, il loro amore è destinato a continuare. Almeno finché si vedranno in studio". Non è però convinto che Manetti sia stato sempre sincero in studio: "Io non giudico, il pubblico sa capire da solo se uno fa sul serio. Di certo Giorgio ha vissuto una storia importante con Gemma e ora fatica a trovare una donna in grado di fargli battere il cuore". E sull'amicizia con Gemma invece, Aruta ammette: "Tra me e Gemma ci sono alti e bassi. Il suo difetto peggiore è quello di piangersi addosso. Dovrebbe smettere di fare la vittima, anch'io mi sono separato..."

