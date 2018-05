Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi tronista? Quella proposta della De Filippi e un appello (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi sarà il prossimo tronista? Il web lancia l'appello e ricorda la domanda fatta da Maria De Filippi

31 maggio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

"Innamorato? Si, ma della poltrona rossa": è ciò che pensano alcuni telespettatori di Uomini e Donne ancora scettici sulle dichiarazioni fatte da Lorenzo Riccardi per Sara Affi Fella. Il corteggiatore, qualora fosse stato la scelta della tronista, le avrebbe detto di no per poi farle vedere un video con una romantica dedica e la sua vera risposta: un sì. Un personaggio, Lorenzo, che ha diviso a metà il pubblico di Uomini e Donne ma che oggi quasi concorda nel dichiarare che merita a tutti gli effetti il trono. D'altronde Lorenzo non ha mai negato che quello fosse un posto per lui davvero molto ambito ed è forse stata anche questa una delle dichiarazioni che più ha frenato Sara nei suoi confronti. "Io penso che Sara deve essere felice, Lorenzo ha sempre dimostrato di essere un bambino arrogante e presuntuoso e tante volte maleducato - scrive ancora una telespettatrice di Uomini e Donne - lui deve ancora crescere e Sara la vedo più matura di lui....per me Lorenzo voleva solo il trono".

L'APPELLO ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA

Ora la domanda rimane una soltanto: Lorenzo Riccardi sarà davvero il nuovo tronista? Sono in molti a ricordare quando, in studio, Maria De Filippi gli chiese se gli sarebbe piaciuto un posto sul trono di Canale 5. In quel caso Lorenzo rispose "A chi non piacerebbe? Certo che lo vorrei". E se fosse stato questo il primo indizio verso quella che potrebbe essere la conferma di settembre? E il pubblico di Uomini e Donne non ne sarebbe di certo deluso. Sul web è già partito l'appello alla redazione del programma: "Vogliamo Lorenzo sul trono", si legge ormai un po' ovunque sui social. Resta ora da capire se Maria Dev Filippi deciderà di dare a Lorenzo Riccardi - così come accaduto per Mariano Catanzaro - la sua terza chance a Uomini e Donne, oppure no.

© Riproduzione Riservata.