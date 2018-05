VENDETTA E REDENZIONE/ Su Cielo il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 31 maggio 2018)

Vendetta e redenzione, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Lennie James, alla regia Keith Parmer. La trama del film nel dettaglio.

31 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE LENNIE JAMES

Il film Vendetta e redenzione va in onda su Cielo oggi, giovedì 31 maggio 2018 alle ore 21.15. Nel cast basta il protagonista Jean-Claude Van Damme. Attorno a lui ruota un cast mediocre ma di genere, come il britannico Lennie James, a volte impiegato anche in film di qualità come il recente 'Blade Runner 2049' per la regia di Denis Villeneuve oppure, nel passato 'Colombiana', un buon film diretto nel 2011 da Olivier Megaton. Forse l'unico attore di qualità, intesa come recitazione eclettica e non di genere, è ancora una volta un attore britannico, Alfred Molina, lo ricorderete sicuramente in 'Magnolia' o 'Chocolat' per quanto in ruoli da co-protagonista, oppure in 'Seta', ottima parte interpretata per un film tratto da un romanzo di Alessandro Baricco.

VENDETTA E REDENZIONE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a Las Vegas ed una banda di criminali sta progettando al più grande rapina mai effettuata in un casinò della città delle luci. La banda è composta da cinque uomini chiamati 'The rat pack', il branco di ratti, per la loro abilità di intrufolarsi nei buchi e compiere le rapine più rocambolesche. Oggetto del colpo il Luxor, un casinò ricco dove girano milioni di dollari tra slot-machine, pocker, backgammon e tutte le attività connesse al gioco d'azzardo, all'hotel annesso, una delle classiche cattedrali del gioco di Las Vegas. Il colpo va a segno, il denaro nascosto ma la banda, scoperta, viene messa in prigione, tranne un membro che riesce a rimanere libero. Ma il rimanente poker di rapinatori non ci sta e progetta l'evasone, dieci anni d'attesa prima di riuscire, aiutati con la dinamite, a fuggire dal carcere e mettersi sulle tracce del complice con la paura che, nel frattempo, sia fuggito con la refurtiva. Dieci milioni di dollari, la vita ti cambia, soprattutto dopo dieci anni di prigione, e Bishop, il membro fuggito all'arresto, nel frattempo si è rifatto una vita. Dopo assidue ricerche i quattro lo ritrovano e cercano a loro vendetta, il loro malloppo da dividere, il problema è che Bishop, nel frattempo, da anni vive in una cittadina nel deserto ad un centinaio di chilometri da Las Vegas ma c'è di più, è ora tutore integerrimo della legge, sceriffo della cittadina. Ha vissuto in questi anni perfettamente dormiente, ricostruendosi una nuova immagine, falsa, ma solo lui conosce la verità sul suo passato, sin quando compaiono i quattro complici per metterlo di fronte alle sue responsabilità, alla sua ex vita di malavitoso e criminale, l'inizio di un piccolo incubo dove le regole cadono nel nome dei conti da regolare tra passato e presente.

